Jugador hondureño Kevin Álvarez le regala una casa a su madre: "Esta es tu casa mamá"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador hondureño Kevin Álvarez sorprendió a muchos al regalarle una casa como regalo a su madre.



"Gracias Dios por un sueño más hecho realidad, un sueño de niño, algo que miraba inalcanzable cuando estaba en el barrio, algo que pensé que no lo lograría cuando me dijeron que no llegaría lejos pero confié más en tí que en mí y por eso te doy la gloria siempre muy agradecido contigo papá aunque no soy merecedor de nada tu misericordia siempre nos alcanza", esribió en su cuenta de Instagram, junto a un video.



En el clip aparece la mamá del jugador parada dentro de la casa y Álvarez le confiesa que es suya. "Esta es tu casa mamá, es tu casa", le dice mientras la señora rompe en llanto de la emoción.



"Serán multiplicadas tus bendiciones negrito", "Felicitaciones bro de tanto trabajo Dios da recompensa", fueron algunos mensajes en apoyo al futbolista, quien actualmente es jugador del IFK Norrköping, en Suecia.

