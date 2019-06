Las cifras récord de Cristiano Ronaldo con Portugal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cristiano Ronaldo continúa siendo una leyenda en el mundo del fútbol y con la selección de Portugal no es la excepción.



Este domingo levantó la Copa de la primera edición de la Liga de Naciones, tras vencer a 1-0 a Holanda en la ciudad de Oporto.



Para ganar esta competencia, Cristiano se convirtió en el alma del equipo luso, donde ha jugado un total de 157 partidos entre amistosos y oficiales, para así alcanzar una cifra de 88 goles.



A sus 34 años, el portugués también fue el motor para ganar la Euro 2016, marcando un total de 9 goles en 21 partidos que ha jugado en el torneo europeo.



Tras brillar en el Manchester United de la Premier League, el jugador luso llegó a participar por primer vez a un Mundial cuando solo tenía 21 años. La sede fue Alemania.



Camino a los Mundiales de fútbol es donde mejor le ha ido, ya que en 38 partidos ha marcado un total de 30 goles a nivel histórico.



Para Cristiano Ronaldo la edad no parece ser una limitante, ya que adonde llega a jugar, su deseo insaciable de hacer goles todavía no tiene una fecha de caducidad.



Datos con Portugal:

88 goles

30 asistencias

158 partidos

2 títulos

Máximo goleador histórico

Marcó en la Euro 2004, 2008, 2012 y 2016

Marcó en Mundial 2006, 2010, 2014 y 2018

Marcó en Nations League

Marcó en eliminatorias