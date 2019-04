Rony Martínez sobre el partido ante Olimpia: "No será nada fácil"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Para Rony Martínez, delantero de Real España, la victoria ante Honduras de El Progreso ha llenado de confianza al equipo para enfrentar a Olimpia el sábado por la fecha 15 del Clausura.



"Me siento muy bien, ayer (miércoles) logramos un buen triunfo (2-0) que nos llena de confianza para enfrentar este partido que no será nada fácil", precisó el futbolista que ha superado completamente una lesión.



Dijo también que por el momento que atraviesa el conjunto de Manuel Keosseián el partido, que se llevará acabo en el estadio Morazán, será intenso.



"Vamos evolucionando poco a poco para enfrentar el juego de la mejor manera. No va a ser nada fácil porque ellos son los punteros y van a querer ganar", enfatizó.

Sin embargo, advirtió que la Máquina se prepara para cumplir con un solo objetivo: sumar los tres puntos que los posicionen mejor en la competencia nacional.



"Nosotros queremos los tres puntos el sábado, eso nos interesa y para eso nos vamos a preparar. Claro que se puede lograr el primer lugar, no hay nada mejor que estar siempre arriba y por eso queremos ganar", expresó.



El exolimpista además reconoció que ha estado carente de goles. "No han salido ahorita, pero lo importante es participar y ayudar al equipo. Un delantero vive de goles, pero estoy tranquilo porque sé que van a llegar".



Martínez reiteró que el conjunto de Carlos Restrepo está trabajando con el propósito de perfeccionar la idea de juego para encarar de mejor manera el duelo ante el Rey de Copas.



"Estamos afinando... la defensa de Olimpia es muy buena, pero ya sabemos cómo juegan ellos y esperamos que podamos entrarle", argumentó el ex del descendido Real Sociedad.