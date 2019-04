Wilmer Cruz, técnico del Juticalpa: "Necesitamos al menos cuatro puntos para poder salvarnos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras una dura derrota 4-0 ante el Olimpia, el técnico del Juticalpa, Wilmer Cruz, no pudo esconder el dolor que le causa este resultado. El sueño por salvar al equipo del descenso se complica.



"Es doloroso y complicado, creo que el equipo no se lo merecía, pero no hicimos méritos como para poder hacerle un mejor juego al Olimpia. Ellos nos superaron en todos los aspectos. Los errores del pasado nos complicó el juego", comentó.



El Supermán Cruz sabe que la zona baja está complicada en las últimas fechas del campeonato. "Es bastante complicado, ya que no pudimos mostrar el nivel, muy pobre. Para ganarle al Platense tiene que aumentar".



Al ser consultado por los resultados que tuvieron los otros equipos en contienda por el descenso, dijo: "No me preocupa, no podemos estar pensando en el adversario Tenemos que preocuparnos por lo que nosotros estamos haciendo y lo que hicimos hoy no fue bueno. Tenemos que mejorar y el gran objetivo es salvar al equipo del descenso".



El técnico del Juticalpa aprovechó el momento y sacó la calculadora para indicar su proyección para intentar salvar su equipo. "Necesitamos por lo menos cuatro puntos para podernos salvar. Tenemos nueve puntos en disputa e intentaremos por todos los medios con los puntos que tenemos en casa tratar de salvarnos. Es algo complicado porque no podemos ganar en casa. Las estadísticas dicen que no podemos ganar en casa y ahí está la complicación del equipo, pero tenemos que darle la vuelta al asunto".



Y agregó: "Hoy tenemos que mejorar en todo. La fortaleza de este equipo era la línea defensiva y el ataque sin Ovidio Lanza no está es muy pobre. Ya hoy fue muy pobre en ataque y en defensa. Con esta delantera que tenemos es difícil hacerle daño a los adversarios".



Wilmer Cruz fue muy directo al decir. "A mí me trajeron para salvar al equipo del descenso y todavía faltan tres juegos. Que lo salvó, lo salvó. Voy hacer todo el esfuerzo. Voy a intentar por todos los medios con jugadores, directivos y el pueblo de Juticalpa tratar de salvar al equipo de la situación en que está".