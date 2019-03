La llegada de Cristiano Ronaldo supuso un empujón para la Serie A, según Baresi

TURÍN, ITALIA.- La llegada del portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín esta temporada ha supuesto un empujón para la Serie A y una impresión de renacimiento del fútbol italiano, declaró el exjugador del Milan, Franco Baresi.



"Hay un renacimiento en el fútbol italiano, que conoce una nueva expansión. Grandes jugadores como Cristiano Ronaldo han llegado, el interés se ha hecho mucho más importante", confió este miércoles Baresi, de 58 años, en Londres.



Ronaldo fue traspasado del Real Madrid a la Juventus por 100 millones de euros, una llegada que fue "una señal muy clara y positiva. Los equipos italianos tienen de nuevo buenos resultados en Europa", añadió Baresi.



El exinternacional italiano, que realizó toda su carrera en el Milan, con el que ganó tres Copas de Europa, actual Champions (1989, 1990 y 1994) y seis títulos de liga italiana, estima que la Juventus, que domina la Serie A, está en buena situación para ganar un octavo Scudetto consecutivo, y no puede ser inquietado por los dos clubes de Milán.



Nápoles es segundo, a quince puntos de la Juve, mientras que el Inter y el AC Milan son tercero y cuarto, a 22 y 24 unidades del líder.



"La Juve lo ha tenido más fácil en los siete u ocho últimos años ya que Milan e Inter atravesaron un período difícil con cambios de propietario", juzgó Baresi.



Por otra parte, Baresi cree en el equipo nacional italiano y en su seleccionador, Roberto Mancini, tras no haberse clasificado al Mundial-2018 en Rusia, algo que no ocurría desde 1958.



"Mancini ha iniciado un proyecto y ha llamado a jóvenes jugadores de gran calidad, por lo que tenemos esperanzas en este equipo", dijo.