German Mejía sobre el clásico: "Aquí se juega con el cuchillo entre los dientes"  

TEGUCIGALPA. HONDURAS.- A tan solo dos días para que se dispute el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, los jugadores del cuadro merengue afinan cada detalle para llegar de la mejor forma al duelo y llevarse la victoria.



German el Patón Mejía, el volante de contención de los blancos no ha estado jugando de titular en el presente torneo, pero se muestra listo en caso que le toque ingresar.



"Nosotros siempre nos preparamos en la semana para estar listos para todo partido. El profe es el que decide el once titular y si me da la oportunidad estoy listo", comentó.



El Patón además es claro en cuanto al tema si le tocara jugar de lateral derecho. "Ahí he jugado un torneo con Vargas, el que quedamos campeones contra Motagua y lo hice de lateral derecho. Donde me ponga, yo lo que quiero es jugar y hacerlo excelente".

Además asegura que no consideran una revancha este duelo. "Ya olvidamos, se equivocó el árbitro, pero nosotros ya olvidamos eso y en el último partido le metimos con todo. Eso quedó en el pasado. Olimpia hoy está en la final, si la pierde, ya está pensando al siguiente día en otra. Lastimosamente se equivocó Héctor Rodríguez, ojalá corrijan, todos cometemos errores".



La obligación que tiene ante el público. "Ojalá podamos brindar un buen espectáculo, la gente paga su boleto y uno recibe su dinero. Lo importe será dar espectáculo y entrar con todo".



Patón reconoce lo que hoy es Motagua. "Motagua tiene como cinco o seis años de jugar con los mismos jugadores, tiene un cuadro base y nosotros estamos varios jugadores y formando el equipo. Motagua llega mejor que nosotros".



Pero es directo al decir. "No lo veo invencible, pero llega mejor que nosotros. Ya se conocen bien y nosotros nos estamos acoplando al grupo y ellos tiene cinco años, pero el clásico es aparte".

En cuanto a las experiencias de jugar un clásico y lo que le podría aconsejar a sus compañeros extranjeros sobre estos duelos. "Aquí se juega con el cuchillo entre los dientes, el clásico es bravo. Todos los partidos son iguales, pero el clásico tiene algo extra, es el archirrival".



En cuanto al arbitraje. "Melvin es uno de los mejores árbitros de Honduras y hay muchos buenos, pero qué vamos hacer si se equivocaron en la final. Mala suerte la de nosotros que nos tocó vivir esto, pero todos nos equivocamos", finalizó.