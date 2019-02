El clásico del domingo entre Motagua vs Olimpia no será transmitido por televisión abierta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El domingo se juega la jornada 5 del torneo Clausura 2018-19 de la Liga Nacional de Honduras y el clásico Motagua vs Olimpia es uno de los platillos fuertes, sin embargo, hay una mala noticia para los aficionados.



El esperado encuentro, considerado el clásico del fútbol nacional, no será transmitido por televisión abierta.



¡Así como lo lee! Por primera vez en la historia de los encuentros entre Águilas y Leones, las acciones del juego serán únicamente disfrutadas por los usuarios suscritos a la compañía Tigo Sport, que esta temporada compró los derechos a la cadena Televicentro para transmitir 32 partidos en las vueltas regulares.



Por lo que, para quienes se encuentran en Tegucigalpa, la mejor opción es asistir al Estadio Nacional y disfrutar en vivo el encuentro o seguirlo a través de EL HERALDO.



El partido se jugará a las 4:00 de la tarde.



La jornada se completa con los partidos:

Real España vs Marathón el sábado a las 7:00 de la noche

Platense vs Lobos UPNFM el sábado a las 7:15 de la noche

Real de Minas vs Honduras Progreso el domingo a las 3:00 de la tarde

CD Vida vs Juticalpa el domingo a las 3:00 de la tarde