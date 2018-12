Keylor Navas no se irá del Real Madrid en Enero

En los planes de Navas no está abandonar el conjunto madridista en el mercado de invierno. Foto/AFP

MADRID, ESPAÑA.- Alejado del terreno de juego desde la llegada de Santiago Solari, a Keylor Navas se le nota que su estado de ánimo está más bajo que nunca tras su última suplencia en la Champions League, competición que le dio la gloria y en la que ahora no juega ni en los partidos de trámite, como el del pasado miércoles ante el CSKA de Moscú.



Su última suplencia ha dado paso a especulaciones sobre su futuro en el Real Madrid, pero en los planes de Navas no está abandonar el conjunto madridista en el mercado de invierno.



Keylor no abandonará el Real Madrid en enero por varios motivos. A primeros de febrero será padre otra vez, lo que frena sus ganas de abandonar Madrid, donde lleva instalado con su familia desde 2014.



Otro motivo que frena su salida es la ausencia de un equipo fuerte a nivel deportivo y económico. Todas las grandes porterías de Europa ya tienen dueño y ningún equipo igualaría los casi 5 millones que Keylor percibe en el Real Madrid.

Y a todo esto hay que añadir la voluntad del Real Madrid, que no quiere perder al portero tico en este mercado de pases de invierno.



Tener a Navas en el banquillo es un lujo del que quiere seguir disfrutando el Madrid hasta final de temporada. Keylor, que tiene contrato con los Merengues hasta el 2020, seguirá en el club blanco, como mínimo, hasta verano.