Gregg Berhalter es nombrado nuevo entrenador de la Selección de los Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador Gregg Berhalter ha sido nombrado el domingo como seleccionador de Estados Unidos de cara al proceso de Qatar 2022. Gregg Berhalter era entrenador del Columbus Crew desde 2013, equipo al que solía meter siempre en postemporada.

"Creo en nuestros jugadores y en nuestro programa, y juntos trabajaremos para construir algo especial", dijo Berhalter en su presentación.

La jugada de la US Soccer es quizá devolver al jugador estadounidense el espíritu de entrega y pasión del deportista americano y de allí desarrollar una serie de piezas que ya había adelantado interinamente Dave Sarachan tras la salida de Jurgen Klinsmann en 2017.

Berhalter fue jugador de varios clubes en Europa, destacando en Holanda, Alemania e Inglaterra, entre ellos el Crystal Palace y el 1860 Munich, hasta que llegó al LA Galaxy, equipo con el que se retiró en 2010.

Además jugó los muniales de 2002 y 2006 con el seleccionado estadounidense.

Berhalter fue el favorito de los federativos en un largo proceso de contratación en el que además estaba como candidato Peter Vermes del Sporting Kansas City.

El nuevo seleccionador nacional ahora cuenta con 195 días a la fecha para preparar la Copa Oro 2019 que se jugará en junio en Estados Unidos, Costa Rica y un país del Caribe.

En Concacaf, solamente Honduras y Panamá aún no han firmado su seleccionador nacional.

Welcome, coach! @ussoccer appoints Gregg Berhalter to lead the #USMNT.