Por un concierto, Real España jugará ante Olimpia en el Estadio Olímpico

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España se vio en la obligación de cambiar de sede su partido de local en las semifinales de Honduras ante Olimpia, debido a un concierto que habrá en el Estadio Francisco Morazán el 25 de noviembre.



El próximo domingo se desarrollará en el inmueble, el concierto de Marco Antonio Solis "El Buki", por lo que el estadio no podrá ser utilizado para la actividad del fútbol.



Ante tal situación, a la Máquina no le ha quedado de otra que mudarse momentáneamente al Estadio Olímpico Metropolitano, donde recibirán el próximo sábado 24 de noviembre al Olimpia, en la ida de las semifinales del fútbol hondureño.



A Real España no es la primera vez que le toca llevar sus partidos a otro albergue, ya que también se dio en la jornada 18 ante UPN. Los Aurinegros tuvieron que jugar en el Olímpico debido a que en esa fecha se dio el concierto de Banda MS en el Morazán.



Para los Catedráticos este sería su tercer encuentro en el Estadio Olímpico en lo que va del torneo, en los dos anteriores perdió la final de la Copa Presidente ante Platense por 2 - 1 y ante UPN en la última jornada por mismo marcador.



En años anteriores, a la Máquina le ha pasado lo mismo debido al alquiler del recinto para eventos extra-futbolísticos que han dejado en mal estado la cancha del Estadio Morazán, perjudicando directamente a Real España y al desarrollo del fútbol en el país.

SÁBADO 7:00 PM ESTADIO OLÍMPICO. SOL 100, SOMBRA 300. pic.twitter.com/6UcmLVKZJO — Real España Oficial (@rcdespana) 19 de noviembre de 2018