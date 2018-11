Honduras y Cuba se juegan el liderato del grupo C del Premundial de Concacaf 2018

BRADENTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Fútbol de Honduras sub 20 se mide el lunes ante su similar de Cuba por el liderato del grupo C del Premundial Sub 20 de Concacaf que se juega en la IMG Academy en Bradenton, Florida.



Honduras marcha primera de grupo por diferencia de goles tras vencer en la primera fecha 7-1 a República Dominicana y 12-0 en su segunda salida a Sint Maarten, para seis puntos y +18 goles a favor. En tanto, su similar de Cuba venció 6-1 a Belice y 1-2 a República Dominicana.



Un triunfo ante los cubanos dejaría a Honduras con grandes chances de quedarse con el único cupo de clasificación a segunda ronda, tomando en cuenta que en teoría sus próximos rivales, Belice (noviembre 7) y Antigua y Barbuda (noviembre 9) son más accesibles.



Vale recordar que en este formato, cada gol cuenta, dado que solo clasifica un equipo de cada grupo y el mejor representante de cada sub región (Centroamérica, Caribe y Norteamérica), se clasificará a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Hasta hoy, el mejor centroamericano en el torneo es Honduras con 6 puntos y +18 goles, le sigue Panamá con 6 puntos +8 goles, Costa Rica con 6 puntos y +7 goles, en tanto que Guatemala y El Salvador tienen 6 puntos y +6 y +3 goles, aunque hay que aclarar que obtedrá el boleto quien más largo llegue en el torneo, aunque no clasifique al mundial de Polonia 2019.



RESULTADOS FECHA 3 | GRUPO C

Belice 4-2 Sint Maarten

Antigua y Barbuda 0–3 República Dominicana

5:45 PM | Honduras vs Cuba