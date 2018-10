Rubilio Castillo: "Tenemos que liquidar esto en casa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rubilio Castillo es uno de los favoritos para marcar goles el jueves en la Final contra el Sport Herediano.



El Cañonero recargó las pilas y está listo para dejar el alma en el campo: "Nos toca lo más importante de esta gran Final, estamos mentalizados en lo que será el segundo encuentro. Esperamos en Dios que nos va a ir bien esta vez. Tenemos que liquidar esto en casa" dijo RC9.



Castillo dice que no pueden salir como locos a atacar al Herediano. "No, tenemos que salir con cautela porque no podemos recibir más goles. Si salís acelerado te puede ir mal. Debemos tener un buen suceso para poder toman ventaja".



A Rubilio no le quedó ninguna clara para anotar contra los Ticos pero esta vez deberá ubicarse bien para mandarla a guardar: "Hay que buscar los espacios. Como delantero será importante moverme, buscar los espacios para mandarla al fondo de la red. Hay que estar bien en todas las líneas".



"Sabemos que esta copa significa mucho para toda la familia motagüense y por eso es que vamos a guardar energías para ese partido tan trascendental".



Algunos jugadores ya desean jugar los minutos restantes de esta serie final, se los comen las ansias.



"Hay muchas ansias sí, pero no es bueno trasladar eso a la cancha. Debemos mantenernos tranquilos y anotar la que nos quede" resaltó. "Creo que debemos estar tranquilos, muy serenos para poder anotar".



El ambiente será inolvidable en el Nacional, buena asistencia de público, globos, un coloso pintado de Azul: "Es lo que esperamos siempre, imaginate que nos apoyaron a pesar de que jugamos un lunes. Ellos se merecen nuestro respeto y no nos cabe la menor duda de que serán nuestro jugador número 12".



¿Creés en la remontada?

"Esperamos en Dios poder hacerlo. Yo estoy preparado y tratamos de estar presentes en el marcador o en alguna incidencia del juego. Deseo que todo el plantel ande bien y llevarnos la victoria".