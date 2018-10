Rubilio Castillo dedica su gol a su próximo hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rubilio Castillo marcó el gol con el que Motagua empató 1-1 con Olimpia el clásico de Honduras el domingo en el Nacional y al celebrar el gol, claramente anunció que un hijo suyo viene en camino.



"Así es viene un Castillo para la familia y lo traemos al mundo con mucho orgullo, para él va ese gol", dijo el hombre que llegó a 82 goles con el Ciclón Azul.



"No se nos dio el resultado pero seguiremos luchando.Nos vamos con un punto, queríamos el triunfo pero no se pudo... Estábamos ganando y era obvio que ellos se iban a ir al ataque, ese centro de ellos nos perjudicó, todo quedó en empate, no lo queríamos así pero hay que seguir peleando".



Castillo además describió el gol que le marcó a Olimpia. "Sí fue un tiro de esquina que pude anotar de cabeza, la celebración no fue total por el resultado pero bueno, lo importante es que seguimos arriba luchando".





Rubilio es el máximo anotador histórico de Motagua y tercer en la historia de la Liga Nacional. El jugador además está aportando goles en Liga Concacaf donde Motagua es finalista.