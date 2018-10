Así se jugará la segunda ronda de la clasificación de la Liga de Naciones de Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante este mes de octubre se jugará la segunda fecha de clasificación de la Liga de Naciones de Concacaf, la que por ahora lideran Haití, Cuba y Curaçao, gracias sus goleadas 13-0 a Sint Maarten, 11-0 a Islas Turcas y 10-0 a Granada, respectivamente.



En ese sentido, así se jugará la segunda fecha desde el jueves 11 hasta el martes 16 de octubre. Ponemos especial atención en los partidos de Puerto Rico por Amado Guevara, así como las naciones centroamericanas.



Jueves 11 de octubre

5:30 pm | Guayana Francesa vs San Vicente y las Granadinas



Viernes 12 de octubre

2:00 pm | Islas Vírgenes vs Curaçao

4:00 pm | Bahamas vs Antigua y Barbuda

4:30 pm | Bermunda vs Sint Maarten

6:00 pm | República Dominicana vs Islas Caimán

6:00 pm | Granada vs Cuba



Sábado 13 de octubre

2:00 pm | Islas Turcas y Caicos vs Guyana

2:00 pm | Puerto Rico vs Martinica

4:30 pm | Surinam vs Islas Vírgenes Británicas

8:00 pm | El Salvador vs Barbados



Domingo 14 de octubre

2:00 pm | San Martín vs San Cristóbal y Nieves

4:00 pm | Montserrat vs Belice

4:00 pm | Bonaire vs Jamaica

5:00 pm | Nicaragua vs Anguila



Martes 16 de octubre

5:00 pm | Canadá vs Dominica

6.00 pm | Guadalupe vs Aruba

7:15 pm | Santa Lucía vs Haití