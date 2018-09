Girona del hondureño Choco Lozano recibe al Betis en la jornada seis en España

El hondureño Choco Lozano no ha podido marcar en la actual temporada.

GIRONA, ESPAÑA.- El Girona que dejó buenas sensaciones en el 2-2 ante el Barcelona el pasado fin de semana, recibirá este jueves al Betis en la jornada seis en la liga de España.



El hondureño Choco Lozano que no fue convocado en la quinta fecha ante el equipo culé, podría aparecer entre los once iniciales en el estadio Montilivi.



Girona publicó en las redes sociales la lista de los jugadores que fueron citados para este encuentro, donde el hondureño aparece entre los dieciséis.



Medios españoles aseguran que la ausencia del Choco, se debe a una supuesta lesión en uno de sus dedos del pie, por lo que esa sería la principal razón para que el hondureño no este siendo tomado en cuenta en el actual campeonato español.



De salir titular el Choco jugaría su segundo partido en la actual temporada, encuentro que será a las 2:00 de la tarde, hora de Honduras.