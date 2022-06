Nuevos invitados a la parrilla

- En tortilla de: Maíz amarillo, sobre todo si es recién hecha. Por la textura pegajosa, propia del colágeno (no confundir con grasa), es fundamental con copia.

- Qué no: Somos bien quesadilleros y a todo queremos ponerle queso, pero, por favor, considera la variedad y su fundición. Algún asadero hecho costra es opción.

Con perdón de los tacos, se le degrada burlonamente como “bisté pa’l taco”, pero esconde gemas preciosas, a costos muy razonables y con amplias posibilidades en el asador. Que no se entienda esto como una dorada de píldora para no hablar de los cortes más finos pero, seamos claros, esos todo mundo los conoce.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si bien, carne es carne y está hecha de tejido muscular, la especialización de cada músculo determina sus características. Si buscamos obtener lo mejor de ella, no toda se cocina igual ni al mismo término.

Salvo el filete no hay pieza que supere su suavidad. Por su capacidad para retener agua y abundante marmoleo, se mantiene blando y relativamente jugoso incluso si se sobre cocina.

Es necesario retirar el nervio infraespinal y una amplia membrana que se encuentra en medio. He ahí la razón de que esta pieza fuera condenada, durante años, a largas cocciones en líquido. Una vez limpio, es extremadamente suave.

El vecino sabroso del flat iron. Mientras su compañero de escápula se esconde bajo una importante capa de tejido conectivo, el teres major -se pronuncia ‘teres mayor’-, sólo tiene una delgada membranita. ¿Por qué no lo comemos más? No me lo explico. Es muy suave, jugoso; sin hacerle gran cosa -sal y pimienta bastan- expresa abundante sabor a carne.

Se obtiene del: shoulder clod. Peso: 200 gramos. Técnicas sugeridas: asado en fuego directo, ahumado ligero, sartén con baño de mantequilla saborizada. Término: crudo (en tártara) o medio. Rub: muy ligero, que no opaque su sabor. Servir con: pasta, cous cous o vegetales a las brasas.

DENVER CUT