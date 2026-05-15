Caldo de mariscos, calamar, gambas y chile: Así es la paella exprés japonesa

Tokio, Japón.-Una paella de mariscos exprés con sabor japonés: esa es la última apuesta de la compañía japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantáneo, que ha comenzado a comercializar el famoso plato de origen español y el anuncio de que puede estar lista en cinco minutos. Cocinado con un "sabroso" caldo de marisco que le otorga un "sabor intenso y profundo", este plato "se corona" con gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo "para un acabado vibrante y colorido", describe la compañía creadora de marcas como 'Cup Noodle' sobre este producto recién lanzado.

El plato resultante -de marisco y vendido en uno de los icónicos vasos de fideos instantáneos- promete "disfrutar del sabor de España en tan solo 5 minutos añadiendo agua caliente". Un portavoz de Nissin Foods afirmó a EFE que la idea de crear una paella instantánea, como otros platos foráneos creados para su serie 'World Food Trucks', nace del afán de poner a disposición de los ajetreados japoneses comida auténtica internacional "sin viajar al extranjero ni comer fuera". Se han convertido en una "opción popular para el almuerzo, especialmente entre oficinistas", constató.

La compañía comercializó la paella, y anteriormente el guiso taiwanés Lu rou fan, porque "son destinos turísticos populares para los japoneses y son platos representativos que disfrutan personas de todas las edades". En el caso de la paella, el portavoz reconoció que fueron necesarios "numerosos intentos" para replicar el sabor de este plato "laborioso", que requiere de fuego lento. "Conseguimos un sabor que recuerda a la auténtica cocina española", aseguró. La paella está disponible instantánea desde esta semana en supermercados y tiendas en todo Japón. Sin embargo, el portavoz aclaró que no tienen intención de exportar el producto fuera del país, ni siquiera a España.

Apuesta única

Esta idea de paella de mariscos exprés, así como el ramen, es siguiendo una lógica muy japonesa: Las personas tienen prisa durante la jornada laboral, sobre todo en oficinas, y estos productos se han convertido en una solución habitual para el almuerzo. Para disfrutar estos platillos no hace falta reservar mesa. Tampoco viajar, basta con comprar el vaso en el supermercado, abrirlo, añadir agua hirviendo y esperar unos minutos. La idea de incluir platos extranjeros es ofrecer opciones a los consumidores que quieren algo diferente, pero no tienen margen para salir a comer o cocinar durante mucho rato.