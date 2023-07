CM Airlines celebra su 15 aniversario y presenta la nueva aeronave de su flota

Esta es una gran noticia no solamente para la aerolínea, sino para el sector turístico, ya que con este avión se podrán transportar un mayor número de personas e incrementará la economía para esas empresas que se dedican al turismo en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán.

‘’Sumamente importante para nosotros la incursión de esta nueva aeronave no solo porque estamos aumentando la capacidad de asientos al mercado sino por la derrama económica que esto va traer a las diferentes empresas que se dedican al turismo no solo en Roatán sino en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y que hoy va a dar la oportunidad para aquellos pasajeros que no había podido volar hacía Roatán con nuestro ATR 72’’, dijo Daniela Gutiérrez, Directora Comercial y Estrategia de Negocios de la aerolínea.