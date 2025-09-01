LINK impulsa el estreno mundial de la película hondureña "El hombre se ha vuelto loco"

Tegucigalpa, Honduras-. El viernes 29 de agosto, el talento hondureño brilló en la gran pantalla con el estreno mundial de “El hombre se ha vuelto loco”, una producción nacional que promete conquistar al público con humor, sátira y una profunda reflexión social. La jornada inició en la Plaza Central de Novacentro, donde medios de comunicación, influencers y cinéfilos se reunieron para asistir a una conferencia de prensa previa al estreno. Entre risas, flashes y entrevistas, el ambiente reflejaba el orgullo de ver al cine catracho proyectado con fuerza. LINK, patrocinador oficial del filme, jugó un papel clave en hacer realidad este evento que demuestra que Honduras tiene historias poderosas para contar.

Una película para reír, pensar y reconocernos

Dirigida por Abraham Espinoza, la película presenta a un profesor que, en medio de una clase de filosofía, intenta explicar qué significa ser “el hombre” en nuestra sociedad. Lo que comienza como una lección académica se convierte en un debate hilarante que refleja cómo ha cambiado este concepto en una era dominada por las redes sociales, el caos social y las múltiples identidades.

“El objetivo siempre fue ofrecerle al público una comedia divertida, que los haga reír, pero también los invite a verse reflejados. El hombre se ha vuelto loco es una sátira de lo que estamos viviendo: una sociedad fragmentada y llena de locura, pero también de historias que nos conectan”, expresó Espinoza durante la conferencia.

Influencers, cameos y sorpresas

Uno de los aspectos más llamativos de la producción es la participación de influencers y creadores de contenido hondureños, quienes tienen apariciones sorpresa. "Esta es la película de los tiktokers. Muchos aparecen como cameos inesperados y eso será un regalo para sus seguidores, quienes podrán verlos en un rol completamente distinto", adelantó Espinoza.

La película fue filmada en 23 días de rodaje repartidos en fines de semana, un esfuerzo de casi dos años de trabajo. “Lograr coordinar los horarios de tantos talentos fue un reto enorme. A veces filmábamos hasta 30 escenas diarias. Fue una locura, pero logramos un resultado que nos hace sentir orgullosos”, agregó.

LINK, un socio del arte hondureño

Para Scarlet Castillo, Jefe de Trade Marketing de Embotelladora de Sula, la participación de LINK en este proyecto representa un compromiso genuino con la cultura hondureña: “Para nosotros es un honor apoyar al talento catracho. Esta película no solo es entretenimiento, es una demostración de que aquí hay creatividad, pasión y esfuerzo. LINK quiere que las familias vivan una experiencia diferente, que vayan al cine, se rían, se relajen y también se sientan orgullosas de lo nuestro. El hombre se ha vuelto loco es cine hecho en Honduras para los hondureños”.

Proyectos futuros

Durante la conferencia, Espinoza también reveló que este es solo el inicio de una serie de producciones ambiciosas. “Ya estamos trabajando en Soltero a los 40, que esperamos filmar a inicios del próximo año. También tenemos La Sucia y otros proyectos planeados hasta 2030. Esto es una señal de que el cine hondureño está creciendo y queremos que la gente lo vea y lo apoye”, aseguró.