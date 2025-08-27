  1. Inicio
Ficohsa premia a sus clientes que apuestan por el ahorro con sorteos mensuales de vehículos

Banco Ficohsa lanzó la promoción “Deposita, Suma y Arranca”, una campaña vigente hasta diciembre que motiva a los hondureños a ahorrar, premiándolos con el sorteo mensual de seis vehículos Jetour X1 Dashing

  • 27 de agosto de 2025 a las 06:00
Ejecutivos de Ficohsa presentes en el lanzamiento de la promoción “Deposita, Suma y Arranca”.

Fotos: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras-. Ahorrar es sembrar oportunidades para el futuro. Con esa premisa, Banco Ficohsa presentó la promoción “Deposita, Suma y Arranca”, una iniciativa vigente hasta diciembre de este año que busca motivar a los hondureños a fortalecer su cultura de ahorro con la posibilidad de ganar atractivos premios.

La propuesta es sencilla: por cada Lps500 depositados e incrementos en una cuenta de ahorro Ficohsa, los clientes acumulan para participar en los sorteos mensuales. En total se entregarán seis vehículos Jetour X1 Dashing AT 4X2 1.6 Turbo, premiando a un ganador cada mes.

Además de los depósitos regulares, los clientes podrán sumar oportunidades al abrir una nueva cuenta de ahorro, incrementar saldos en cuentas activas o recibir sus remesas directamente en Ficohsa.

Ficohsa premia el ahorro de los hondureños con premios increíbles: seis vehículos Jetour X1 Dashing AT 4X2 1.6 Turbo.

Más allá de un premio: un impulso al ahorro

En un contexto donde muchas familias hondureñas buscan mayor estabilidad financiera, iniciativas como esta cobran relevancia. El hábito del ahorro no solo representa seguridad para afrontar imprevistos, sino también la posibilidad de alcanzar metas a mediano y largo plazo, desde la educación de los hijos hasta la compra de una vivienda o el inicio de un emprendimiento.

Rodrigo Membreño, Primer Vicepresidente Banca de Consumo de Ficohsa.

Al respecto, Rodrigo Membreño Primer Vicepresidente Banca de Consumo de Ficohsa expresó: “Con esta campaña buscamos reconocer la confianza que los hondureños depositan en nosotros día a día. Pero más allá del premio, nuestro verdadero objetivo es incentivar la importancia de ahorrar. El ahorro es una herramienta poderosa que brinda tranquilidad, abre puertas y permite que las familias se preparen mejor para el futuro. Queremos que cada cliente sienta que su esfuerzo tiene valor y que en Ficohsa siempre encontrará un aliado para alcanzar sus metas.”

German Castañeda, Vice Presidente de Comunicación Corporativa de Ficohsa.

La promoción se desarrollará a nivel nacional y, más allá de los premios, refleja el interés de la institución por fortalecer la relación de confianza con sus clientes. A través de beneficios tangibles y propuestas innovadoras, Ficohsa busca acompañar a los hondureños no solo en la gestión de sus finanzas, sino también en la construcción de proyectos de vida más sólidos.

Los clientes de Ficohsa acumulan por cada 500 lempiras depositados e incrementos en una cuenta de ahorro.

Quienes deseen participar pueden acercarse a cualquiera de las agencias de Banco Ficohsa en todo el país o consultar las bases en https://www.ficohsa.hn/banca-personas/promociones/ahorra-mas-sorteo-carro

