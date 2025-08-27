Ficohsa premia a sus clientes que apuestan por el ahorro con sorteos mensuales de vehículos

Tegucigalpa, Honduras-. Ahorrar es sembrar oportunidades para el futuro. Con esa premisa, Banco Ficohsa presentó la promoción “Deposita, Suma y Arranca”, una iniciativa vigente hasta diciembre de este año que busca motivar a los hondureños a fortalecer su cultura de ahorro con la posibilidad de ganar atractivos premios.

La propuesta es sencilla: por cada Lps500 depositados e incrementos en una cuenta de ahorro Ficohsa, los clientes acumulan para participar en los sorteos mensuales. En total se entregarán seis vehículos Jetour X1 Dashing AT 4X2 1.6 Turbo, premiando a un ganador cada mes.

Además de los depósitos regulares, los clientes podrán sumar oportunidades al abrir una nueva cuenta de ahorro, incrementar saldos en cuentas activas o recibir sus remesas directamente en Ficohsa.