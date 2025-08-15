Las redes de datos han evolucionado. ¿Está tu empresa lista para dar el siguiente paso?

Tegucigalpa, Honduras-. Hoy en día, las organizaciones funcionan como entes vivos interconectados que necesitan comunicarse de forma constante con clientes, proveedores y socios para operar eficientemente. Las conexiones entre sucursales y a través de internet son esenciales para procesos críticos como la compra de insumos, atención a canales de venta, soporte al cliente, cierre de negocios o expansión comercial. Para lograrlo, es indispensable contar con conexiones seguras, confiables y de alta velocidad, que garanticen la presencia digital y habiliten la transformación tecnológica de la empresa. En este contexto, SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) surge como una solución de conectividad avanzada de Tigo Business que responde a las exigencias del entorno actual.

Seguridad y optimización integradas en la red

Con SD-WAN, las redes evolucionan: incorporan funcionalidades de ciberseguridad, protección de datos, analítica de comportamiento, detección temprana de amenazas, y mucho más. Al estar basadas en software, ofrecen una optimización y automatización sin precedentes, superando ampliamente a las redes tradicionales. Además, la solución SD-WAN de Tigo Business permite centralizar la gestión de red a través de un único portal (conocido como Single Pane of Glass), lo que simplifica el monitoreo, acelera la detección de fallas y mejora la visibilidad del tráfico y comportamiento de la red. En un entorno donde los ciberataques, la virtualización y la necesidad de contingencia ya forman parte del día a día, SD-WAN brinda a las organizaciones la posibilidad de enfocarse en su operación comercial, mientras los enrutadores inteligentes protegen la información, monitorean el uso de red, y habilitan una transición fluida hacia la nube.

Soporte experto y servicio para maximizar el rendimiento