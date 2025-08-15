Las redes de datos han evolucionado. ¿Está tu empresa lista para dar el siguiente paso?

Tegucigalpa, Honduras-. Hoy en día, las organizaciones funcionan como entes vivos interconectados que necesitan comunicarse de forma constante con clientes, proveedores y socios para operar eficientemente. Las conexiones entre sucursales y a través de internet son esenciales para procesos críticos como la compra de insumos, atención a canales de venta, soporte al cliente, cierre de negocios o expansión comercial.
Para lograrlo, es indispensable contar con conexiones seguras, confiables y de alta velocidad, que garanticen la presencia digital y habiliten la transformación tecnológica de la empresa. En este contexto, SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) surge como una solución de conectividad avanzada de Tigo Business que responde a las exigencias del entorno actual.
Seguridad y optimización integradas en la red
Con SD-WAN, las redes evolucionan: incorporan funcionalidades de ciberseguridad, protección de datos, analítica de comportamiento, detección temprana de amenazas, y mucho más. Al estar basadas en software, ofrecen una optimización y automatización sin precedentes, superando ampliamente a las redes tradicionales.
Además, la solución SD-WAN de Tigo Business permite centralizar la gestión de red a través de un único portal (conocido como Single Pane of Glass), lo que simplifica el monitoreo, acelera la detección de fallas y mejora la visibilidad del tráfico y comportamiento de la red.
En un entorno donde los ciberataques, la virtualización y la necesidad de contingencia ya forman parte del día a día, SD-WAN brinda a las organizaciones la posibilidad de enfocarse en su operación comercial, mientras los enrutadores inteligentes protegen la información, monitorean el uso de red, y habilitan una transición fluida hacia la nube.
Soporte experto y servicio para maximizar el rendimiento
Para acompañar a las empresas en su evolución digital, Tigo Business, el líder en soluciones tecnológicas en Honduras, pone a disposición de sus clientes un portafolio completo que incluye SD-WAN y SD-Branch. Estas soluciones están diseñadas para mejorar el rendimiento de aplicaciones clave como CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning ) y suites de ofimática, al tiempo que brindan un servicio gestionado que cubre tanto la red interna como la conectividad entre oficinas e internet.
Contratar estos servicios con Tigo Business garantiza el respaldo de un equipo de expertos, que acompaña a las organizaciones en cada etapa: desde el diseño, implementación y configuración, hasta el soporte continuo y personalizado que asegura el máximo aprovechamiento de la tecnología.
Cualquier organización que busque optimizar su red, reducir tiempos de respuesta, fortalecer la seguridad y mejorar la disponibilidad de sus aplicaciones críticas está lista para dar el paso hacia SD-WAN, sin importar su industria o tamaño, acompañados de Tigo Business liderando con excelencia la experiencia digital de Honduras.