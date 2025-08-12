Banco de Occidente presenta la VII edición de Fuego y Barrica

Tegucigalpa, Honduras-. Banco de Occidente presentador de Fuego & Barrica y Royal Eventos, realizarán la VII Edición de "Fuego y Barrica", un evento sin precedentes, donde se busca fortalecer la calidad, imagen y reputación de los puros elaborados en Honduras y en donde los invitados podrán vivir experiencias únicas, explorando los orígenes sensoriales de los puros y su armonía. De esta manera, Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco de Occidente, expresó: “Fuego & Barrica impulsa el tabaco, los licores y experiencias únicas que generan desarrollo económico en Honduras. Más del 65% de esta industria está en manos de mujeres, y como institución seguiremos apoyando a quienes, con esfuerzo y pasión, convierten sus sueños en grandes historias”.

Una fusión de tradición minera y tabaco

En esta edición especial de Fuego & Barrica se celebran dos riquezas profundas de nuestra tierra: El tabaco que madura con paciencia y la historia minera que forjó nuestra identidad. Honduras con sus raíces firmes en las vetas de oro y plata que marcaron siglos de historia, también es cuna de uno de los tabacos más finos del mundo. En esta velada ambos mundos se encontrarán con la herencia minera y la elegancia del humo, la fuerza de los destilados y el carácter del puro.

Experiencias sensoriales

Fuego & Barrica: Puros y minería es un tributo a lo que se extrae con trabajo, se transforma con arte y se disfruta con orgullo, como la veta que se descubre bajo tierra, un buen puro revela su riqueza capa a capa, acompañado por el calor de un ron añejo o la firmeza de un whisky bien guardado, la exquisitez de un vino y que decir de nuestro caté de altura. Como parte de su agenda, el evento constará de 4 fases super importantes en las que aprenderán a mejorar la experiencia sensorial, las cuales consisten en: 1. Orígenes: Podrán viajar a través del tiempo y el humo a los orígenes ancestrales de cada tipo de puro. 2. Selección: Explorarán el interior de un puro, su frescura, su legado y la selección que más se adecua a su personalidad o momento. 3. Armonía: Descubrirán los secretos de la conservación, corte, encendido y trucos de exquisitez que te llevarán a un disfrute pleno de la intensidad del puro. 4. Maridaje: Conocerán de primera mano la preparación del casamiento perfecto entre el puro y el licor. "Diferentes momentos y diferentes sensaciones". El evento se desarrollará en el Hotel Honduras Maya, el próximo 28 de agosto del presente año, a las 7:00 pm, incluye 4 categorías de kits adicionales a la experiencia ofrecida por las marcas patrocinadoras, un ambiente artístico, diversión, shows y sorteos de obsequios a la mitad de la noche.

Banco de Occidente apoya el desarrollo de Honduras

Se contará con la presencia de reconocidas personalidades como ser: Leonel Rivas gerente corporativo de mercadeo y estrategia comercial de Banco de Occidente presentador del evento, Andrés Ehrler Presidente de Canaturh, Pipe Castillo presidente de Carlos Castillo Cigars and Co., Freddy Reyes gerente de país Licores de Guatemala, José Mejía, Jefe de Imagen Corporativa de Istmania, Hugo Flores gerente de mercadeo Excel/BMW, Aracely Alvarado gerente general de Expoferias, Sandra Aceituno gerente de ventas y mercadeo del Hotel Honduras Maya y Mayra Urquia de Royal Eventos y Directora de Fuego y Barrica.

Es con este tipo de iniciativas en pro del emprendimiento y en apoyo a la economía, todas las marcas patrocinadoras se proyectan para destacar y resaltar productos exclusivos y de calidad que trascienden a nivel internacional y que dan a conocer a nuestra bella Honduras alrededor del mundo. Esta edición se fortalece aún más con la participación de marcas que vienen de Nicaragua y República Dominicana. Banco de Occidente como institución comprometida con el desarrollo económico del país, reafirma su apoyo al sector tabacalero, acompañando el crecimiento de pequeños comerciantes y la consolidación de empresas que hoy representan al país en los mercados globales. El acceso al crédito oportuno y soluciones financieras especializadas han sido piezas clave en la relación que impulsa el progreso, haciendo honor a su propósito corporativo Apoyando el pequeño de hoy hacemos el grande de mañana.