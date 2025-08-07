HonduFuturo beca a 32 jóvenes hondureños para estudios de posgrado en el exterior

Tegucigalpa, Honduras-. HonduFuturo realizó la entrega oficial de reconocimientos a 32 jóvenes hondureños seleccionados como parte de la décimo segunda generación de beneficiarios del programa Crédito-Beca, que apoya estudios de posgrado en prestigiosas universidades alrededor del mundo. Esta iniciativa es posible gracias al compromiso sostenido del sector privado hondureño, que durante más de 12 años ha respaldado de manera decidida la educación superior como una herramienta fundamental para el desarrollo del país.

Una alianza que transforma vidas

HonduFuturo es una organización sin fines de lucro, creada por iniciativa de destacadas empresas privadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Honduras a través de la formación académica de jóvenes talentosos y comprometidos con su nación. Esta alianza estratégica ha demostrado, a lo largo del tiempo, que invertir en capital humano no solo transforma vidas, sino también familias, comunidades y el futuro del país. En esta edición, se destinarán más de L.26 millones a la formación de los nuevos beneficiarios, con el valioso respaldo de empresas donantes como Fundación Ficohsa, Fundación Nasser, Fundación Televicentro, Cementos del Norte, Cementos Argos, BAC, Banco Davivienda, Corporación Dinant, cbc y Grupo Jaremar.

Estudiantes rumbo a universidades de prestigio

El grupo de seleccionados, compuesto por 16 mujeres y 16 hombres, cursará estudios de posgrado en reconocidas universidades de 10 países. Este año destaca el aumento de jóvenes que se especializarán en el área de la salud, reflejo de una necesidad latente en el país. HonduFuturo responde a esta demanda mediante oportunidades académicas que difícilmente podrían obtenerse por otras vías, lo que permitirá, a mediano plazo, contar con profesionales de la medicina con una formación más especializada y de alto nivel. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Las empresas que marcan la diferencia son las que entienden que su compromiso va más allá de sus operaciones: invierten en el futuro de sus comunidades y apuestan por la educación como motor de transformación social” expresó Camilo Atala, presidente de la Junta Directiva de HonduFuturo.

Compromiso empresarial