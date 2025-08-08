Aduanas Honduras moderniza frontera sur tras casi 30 años

Tegucigalpa, Honduras-. La renovación de la Aduana de Guasaule surge a partir de un diagnóstico que evidenció la precariedad e insalubridad de los espacios donde hospedaba el personal. “Para los colaboradores en El Guasaule, esta obra significa una mejora en su calidad de vida. Pasar de un ambiente inhabitable a modernos módulos habitacionales equipados y seguros tiene un impacto directo en su bienestar físico y mental”, destacó Fausto Cálix, director ejecutivo de Aduanas Honduras.
La nueva infraestructura incluye dos edificios diseñados bajo criterios de bienestar, funcionalidad y sostenibilidad. El primer módulo cuenta con una cocina, comedor, tres apartamentos con baño privado, lavandería, baño para visitas, mobiliario completo y electrodomésticos como refrigeradoras, estufas eléctricas, microondas y lavadoras con secadora. Tiene capacidad para albergar inicialmente a cinco personas, con posibilidad de ampliación hasta siete.
El segundo edificio incluye siete dormitorios, tres apartamentos adicionales, sala de estar, cocina, lavandería, baño para visitas y equipamiento completo. Puede alojar a más de 11 empleados. Los espacios están pensados para fomentar la comodidad, privacidad y salud del personal, alineados con la visión de Aduanas Ecológicas e Inteligentes, que promueve el uso eficiente de recursos, ambientación adecuada y eficiencia energética.
“La inversión realizada es 100% pública. Estamos garantizando que los impuestos de la población se están utilizando en obras de gran impacto, tangibles y palpables, como esta”, subrayó Cálix.
Reordenamiento territorial
Uno de los principales retos enfrentados por Aduanas Honduras fue la ocupación irregular del predio aduanero. Más de 40 estructuras entre agencias, cantinas, comedores y viviendas operaban sin autorización dentro del terreno asignado a la aduana, comprometiendo la seguridad y dificultando el control de las operaciones.
Con el respaldo de las autoridades, se realizó un proceso de desalojo responsable, permitiendo avanzar hacia la modernización y seguridad del área. Como parte de este esfuerzo, se construyó un muro perimetral que delimita y protege tanto los módulos habitacionales como la zona operativa. También se edificó un portal de ingreso, una caseta de control, se instalaron nuevos equipos de vigilancia y se habilitaron dos parqueos con capacidad para 30 vehículos.
“El muro no solo delimita físicamente el espacio, también actúa como una barrera de seguridad y control que previene futuras invasiones y mejora la operatividad de la aduana”, explicó el titular de la Dirección Ejecutiva.
A estas obras se suman mejoras en la fachada del edificio de Migración, renovación del sistema hidrosanitario, tanque elevado, cuarto de bomba, creación de áreas verdes y remodelación del núcleo exterior de baños, consolidando así un entorno integralmente funcional y seguro.
Nuevo estándar para la administración aduanera
Guasaule se ubica como uno de los puntos fronterizos más transitados de Honduras. Diariamente se registran entre 500 y 600 medios de transporte, de los cuales un 80% corresponde a tránsitos y un 20% a importaciones y exportaciones. Su ubicación estratégica lo convierte en paso clave del comercio entre el Triángulo Norte y Sur de Centroamérica.
“La modernización de la Aduana de Guasaule es una declaración de progreso y transparencia. Hemos transformado un espacio indigno y vulnerable en una aduana moderna, segura y alineada con los más altos estándares”, expresó Cálix.
El proyecto de renovación forma parte de un plan nacional que busca mejorar la infraestructura física de las aduanas del país. Actualmente, se trabaja en la recepción de ofertas para el diseño de la nueva Aduana Las Manos, en el departamento de El Paraíso, y se contempla una futura tercera etapa en Guasaule para ampliar su capacidad habitacional.
El funcionario también enfatizó el papel del actual gobierno en esta transformación: “El gobierno de la presidenta Xiomara Castro fue el motor político y financiero detrás de este proyecto. Su visión y compromiso con la mejora de las condiciones de nuestros servidores públicos fueron determinantes para hacerlo realidad”.
Más allá de la obra física, esta transformación tiene un impacto inmediato en el ambiente laboral. El personal ahora trabaja y descansa en condiciones dignas, con espacios adecuados que fomentan la productividad, el sentido de pertenencia y el respeto institucional.