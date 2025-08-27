Corporación Jaar celebra 35 años con la presentación de la KIA Tasman

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Corporación Jaar, distribuidor exclusivo de KIA en Honduras, conmemoró su 35 aniversario con una velada especial que reunió a un selecto grupo de invitados y marcó un hito en la historia automotriz del país con la presentación de la KIA Tasman, la primera pick-up de la marca en el mercado nacional.

Evento conmemorativo

La celebración contó con la presencia de Steve Lee, presidente de KIA para Centro y Suramérica; ejecutivos regionales de la marca; representantes de la Embajada de Corea del Sur, así como clientes, aliados estratégicos y medios de comunicación. Los asistentes compartieron una noche dedicada a la trayectoria, la innovación y la renovación de Corporación Jaar.

Nuevas instalaciones Full SI

Durante el evento también se inauguraron modernas instalaciones bajo la filosofía global Full SI de KIA, conocida como “Opuestos Unidos”. Este concepto busca brindar a los clientes una experiencia integral y premium en ventas y servicios, alineada con los estándares internacionales de la marca. Cada espacio refleja innovación, identidad, integración tecnológica y compromiso con la excelencia en la atención al cliente. Los invitados recorrieron las instalaciones totalmente renovadas, diseñadas para ofrecer una experiencia uniforme en todos los puntos de contacto.

Reconocimiento a Corporación Jaar

En la velada, KIA entregó un reconocimiento especial a Corporación Jaar como su socio más confiable, en honor a sus 35 años de trayectoria. La compañía, liderada por Delmy Jaar, presidenta de Corporación Jaar y KIA Honduras, ha obtenido múltiples distinciones en ventas, servicio y repuestos. Gracias a su desempeño, KIA se posiciona actualmente entre las cinco marcas automotrices más importantes del país, consolidando su crecimiento de la mano de Corporación Jaar.

35 años de trayectoria

A lo largo de estas tres décadas y media, Corporación Jaar ha construido una sólida reputación en el sector automotriz hondureño. Su portafolio incluye marcas de prestigio internacional como Armor, Mobis, All, STP, Bardahl, Cepsa, Nexen y Autogreen.

La KIA Tasman llega a Honduras

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de la KIA Tasman, la primera pick-up de la marca. Con una exhibición innovadora que recreó diversos escenarios de uso, el modelo se mostró como un vehículo que combina potencia, diseño, tecnología y versatilidad. Steve Lee, presidente de KIA para Centro y Suramérica, expresó: “KIA Tasman es el reflejo de lo que KIA se ha convertido hoy: una marca redefinida por el crecimiento, la innovación y un movimiento constante hacia el futuro de la movilidad. Estamos yendo mucho más allá de nuestros límites”.

“Movemos más que autos”