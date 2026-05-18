Italika lanza nueva generación de motocicletas en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Italika, el motor de tu vida, realizó con éxito la tercera edición de Expo Italika, un evento que reunió a cientos de hondureños en una jornada de innovación, entretenimiento, promociones y lanzamientos especiales de motocicletas. La actividad se llevó a cabo el sábado 16 de mayo en Plaza Los Olivos, en San Pedro Sula, donde clientes, medios de comunicación e invitados especiales conocieron la nueva generación de modelos Italika, desarrollados para responder a las necesidades y estilos de vida del mercado hondureño.

Ely Peralta, director País de Italika, destacó los hitos alcanzados por la marca en Honduras mediante una amplia red de puntos de venta, talleres y disponibilidad de repuestos, lo que refleja un crecimiento sostenido en el mercado local. “Lo que hoy está logrando Italika no es un golpe de suerte, es un trabajo de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, consolidándola como una de las marcas preferidas del mercado nacional”, expresó Peralta. El ejecutivo también resaltó la evolución que ha tenido la marca en Honduras, donde se han tomado en cuenta las necesidades reales del consumidor hondureño para desarrollar nuevos modelos, apostando por innovación, accesibilidad y soluciones de movilidad adaptadas al mercado nacional.

Una nueva generación Italika

Anaelia Ordoñez, gerente de Producto de Italika Honduras, presentó oficialmente los nuevos modelos de la marca en las categorías automáticas, de trabajo y cuatrimotos: ATV 190, ATV 200, ATV 300, BIT150, D150LT, FT150, FT200, FT150GTS y FT250GTS. Ordoñez indicó que estas motocicletas son ideales para personas que necesitan desplazarse por trabajo, como repartidores, o recorrer largas distancias, ya que “recorren más de 400 kilómetros con un solo tanque”.

Cada uno de los modelos destaca por su diseño, rendimiento, economía y funcionalidad, reafirmando el compromiso de Italika de ofrecer opciones accesibles y modernas para trabajo, movilidad y aventura.

Garantías y respaldo

Belinda Bonilla, gerente de Mercadeo de Italika, destacó el respaldo que la marca ofrece a sus clientes a nivel nacional, mediante más de 80 Centros de Servicio Italika especializados y más de 200 puntos de venta de repuestos ITK disponibles en el país. Además, resaltó la garantía de cuatro años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero, reafirmando el compromiso de calidad y confianza que la empresa brinda a cada usuario. La nueva generación de Italika está disponible en todas las tiendas Elektra y distribuidores autorizados a nivel nacional. “Lo único que necesitan es presentarse a la tienda con su identidad y un recibo público para que puedan adquirir la motocicleta con el crédito de Banco Azteca”, explicó la marca.

Plataforma digital

Como parte de las novedades presentadas durante Expo Italika, también se dio a conocer oficialmente la nueva plataforma digital italika.com.hn, donde los clientes podrán encontrar información sobre modelos, características de motocicletas, consejos, centros de servicio y otros contenidos relacionados.

Actividades y promociones

Además de los lanzamientos, los asistentes disfrutaron de promociones especiales, beneficios exclusivos con Préstamo Banco Azteca, escuela de manejo, cambio de aceite, dinámicas y actividades para toda la familia. Con esta tercera edición de Expo Italika, la marca busca continuar fortaleciendo su liderazgo en movilidad en Honduras, acercándose a los consumidores con productos innovadores, accesibles y respaldados por una sólida red de servicio.

Durante el evento, Italika también reconoció a socios comerciales de todo el país por su crecimiento, colocación de préstamos y trayectoria.

Italika, líder en movibilidad

Italika es una marca líder en movilidad de dos ruedas, ensamblada en México y comercializada en Honduras, México y Guatemala.