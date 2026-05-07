Silvia Bueso ofrece taller virtual gratuito: Storytelling que vende sin parecer publicidad

Con más de 25 años de experiencia como comunicadora, vendedora y captadora de fondos, la conferencista Silvia Bueso ha recorrido el mundo para promover “El arte de pedir”, un método creado por ella hace 10 años y basado en alcanzar objetivos profesionales.

De la mano de Grupo OPSA, este 12 de mayo llegará a Honduras, de manera virtual, para impartir el taller “Storytelling que vende sin parecer publicidad”, tras haber visitado países como Perú, Chile, Panamá, México, Colombia y Senegal.

“Un storytelling eficaz tiene humanidad, autenticidad y propósito. No busca únicamente vender, sino generar conexión. Además, debe estar pensado desde la audiencia y no desde el ego de la marca”, afirma la conferencista.

El taller está dirigido a jefaturas de marketing y tiene como objetivo ayudarles a comprender por qué un storytelling bien planteado genera mayor conexión, recordación y valor de marca que la publicidad directa de corto plazo.

“Las historias que mejor funcionan suelen partir de situaciones reales, emociones reconocibles y aprendizajes con los que las personas pueden identificarse”, señala la profesional.