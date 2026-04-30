Menos anuncios, más historias: la clave para conectar con tu audiencia

Tegucigalpa, Honduras-. Durante años, la publicidad se ha centrado en repetir mensajes, mostrar logotipos y competir por visibilidad. Sin embargo, en un entorno donde las personas reciben cientos de impactos al día, esta fórmula ha comenzado a perder efectividad.

Hoy, las audiencias valoran el contenido que les aporta algo que las representa, que les habla de sus intereses o que les resuelve un problema. En este contexto, el storytelling deja de ser una tendencia para convertirse en una necesidad estratégica.

En respuesta a esta evolución, Grupo Opsa abre un espacio de aprendizaje dirigido a anunciantes que buscan transformar su manera de comunicar. El objetivo es claro: migrar de una publicidad centrada en la marca hacia una narrativa centrada en las personas.

El próximo 12 de abril, la conferencista Silvia Bueso impartirá un taller práctico diseñado para jefaturas de marketing, donde se abordará cómo construir historias que generen valor real. La sesión combinará metodología, ejemplos concretos y ejercicios aplicados para ayudar a los participantes a transformar un briefing comercial tradicional en contenidos relevantes, humanos y efectivos. La participación no tiene costo alguno, y las personas interesadas pueden registrarse de forma gratuita a través del siguiente enlace Marketing Lab: Storytelling que vende