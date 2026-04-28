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Ficohsa impulsa su expansión y refuerza su presencia en Tegucigalpa con nueva agencia en bulevar Suyapa

Como parte de su estrategia de crecimiento, Ficohsa refuerza su red en Tegucigalpa con una nueva sucursal que amplía su cobertura y facilita soluciones financieras integrales para sus clientes

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 16:00
Ficohsa impulsa su expansión y refuerza su presencia en Tegucigalpa con nueva agencia en bulevar Suyapa

Autoridades de Ficohsa durante el acto de inauguración de la nueva agencia en bulevar Suyapa.

Tegucigalpa, Honduras-. Como parte de su estrategia de crecimiento a nivel nacional, Banco Ficohsa inauguró una nueva agencia en Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, ampliando su red de atención y acercando soluciones financieras integrales a más hondureños.

Banco Ficohsa continúa fortaleciendo su presencia en la capital con la inauguración de una nueva agencia en el bulevar Suyapa.

Banco Ficohsa continúa fortaleciendo su presencia en la capital con la inauguración de una nueva agencia en el bulevar Suyapa.

Esta nueva agencia, que cuenta con todos los servicios financieros y autobanco, responde al compromiso de Ficohsa de facilitar el acceso a servicios modernos, ágiles y personalizados, en línea con las necesidades de sus clientes. Con esta apertura, el banco continúa fortaleciendo su presencia en la capital y consolidando su cobertura en puntos estratégicos del país.

La nueva agencia cuenta con autobanco y servicios financieros integrales para mayor comodidad.

La nueva agencia cuenta con autobanco y servicios financieros integrales para mayor comodidad.

Ficohsa refuerza su red de atención

La expansión de Ficohsa no solo refleja el dinamismo de la institución, sino también su confianza en el potencial de Honduras. Cada nueva agencia forma parte de una visión más amplia de desarrollo, que impulsa la actividad económica local y contribuye a la generación de empleo, promoviendo oportunidades para las comunidades donde opera.

Clientes podrán acceder a soluciones financieras modernas en un espacio diseñado para su comodidad.

Clientes podrán acceder a soluciones financieras modernas en un espacio diseñado para su comodidad.

“Seguimos creciendo de la mano de nuestros clientes, acercándonos cada vez más a ellos con soluciones financieras que acompañan sus proyectos, sus negocios y sus metas personales”, expresó Fernando Fortín, Vicepresidente de Canales de Ficohsa, destacando que esta apertura es parte de una estrategia sostenida de expansión y fortalecimiento de la red de canales.

La apertura refuerza la presencia de Ficohsa en puntos estratégicos de Tegucigalpa.

La apertura refuerza la presencia de Ficohsa en puntos estratégicos de Tegucigalpa.

Ficohsa continúa trabajando para ser un aliado clave en el desarrollo del país, promoviendo la inclusión financiera y acompañando el crecimiento de las comunidades sostenibles a través de una presencia cada vez más cercana, moderna y eficiente.

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Redacción web
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