Ficohsa impulsa su expansión y refuerza su presencia en Tegucigalpa con nueva agencia en bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras-. Como parte de su estrategia de crecimiento a nivel nacional, Banco Ficohsa inauguró una nueva agencia en Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, ampliando su red de atención y acercando soluciones financieras integrales a más hondureños.

Esta nueva agencia, que cuenta con todos los servicios financieros y autobanco, responde al compromiso de Ficohsa de facilitar el acceso a servicios modernos, ágiles y personalizados, en línea con las necesidades de sus clientes. Con esta apertura, el banco continúa fortaleciendo su presencia en la capital y consolidando su cobertura en puntos estratégicos del país.

Ficohsa refuerza su red de atención

La expansión de Ficohsa no solo refleja el dinamismo de la institución, sino también su confianza en el potencial de Honduras. Cada nueva agencia forma parte de una visión más amplia de desarrollo, que impulsa la actividad económica local y contribuye a la generación de empleo, promoviendo oportunidades para las comunidades donde opera.

“Seguimos creciendo de la mano de nuestros clientes, acercándonos cada vez más a ellos con soluciones financieras que acompañan sus proyectos, sus negocios y sus metas personales”, expresó Fernando Fortín, Vicepresidente de Canales de Ficohsa, destacando que esta apertura es parte de una estrategia sostenida de expansión y fortalecimiento de la red de canales.