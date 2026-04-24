Arquitectura de Seguridad Empresarial con capas de protección de última generación

Tegucigalpa, Honduras-. Ante el incremento de ciber amenazas cada vez más sofisticadas, las empresas requieren evolucionar continuamente sus estrategias de protección para resguardar sus redes, información y usuarios. Mantenerse a la vanguardia en ciberseguridad ya no es opcional, sino un elemento clave para la continuidad del negocio. En este contexto, Tigo Business junto a sus expertos digitales certificados pone a disposición del mercado hondureño un portafolio de soluciones que integran conectividad y seguridad, garantizando que la comunicación entre sucursales, aplicaciones y usuarios finales se realice de forma eficiente y protegida.

Conectividad inteligente para redes seguras

Una de las soluciones destacadas es SD-WAN (Redes de Área Amplia Definidas por Software), la cual permite centralizar el tráfico de la organización en una red segura, independientemente de la ubicación de usuarios o sucursales. Esta tecnología optimiza el uso de la infraestructura existente —como enlaces de fibra óptica— mediante la incorporación de inteligencia artificial que selecciona automáticamente las rutas más eficientes y seguras para el tráfico de datos. Adicionalmente, la protección de los dispositivos finales se ha convertido en un reto crítico, especialmente en entornos de trabajo remoto y alta movilidad. Equipos como computadoras y laptops representan puntos vulnerables que pueden ser aprovechados por actores maliciosos.

Protección avanzada para dispositivos y usuarios

Para mitigar estos riesgos, Tigo Business integra soluciones avanzadas como EDR (Detección y Respuesta en Endpoints) y XDR (Detección y Respuesta Extendida). Estas tecnologías permiten no solo prevenir amenazas, sino también detectarlas, analizarlas y responder de manera automatizada en tiempo real. EDR (Detección y Respuesta en Endpoints) monitorea de forma continua el comportamiento de los dispositivos, identificando actividades sospechosas incluso cuando no corresponden a amenazas previamente conocidas. Esto facilita la contención temprana de incidentes y minimiza su impacto en la operación.

Respuesta automatizada ante amenazas digitales

Por su parte, XDR (Detección y Respuesta Extendida) amplía la visibilidad al correlacionar información de múltiples fuentes, como la red, los dispositivos y otras plataformas de seguridad. Esto permite una gestión más ágil, coordinada y efectiva de los incidentes, al tiempo que reduce la complejidad operativa de los equipos de tecnología.