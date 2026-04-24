Alianza impulsa mejoras en acceso y gestión del agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras-. En un esfuerzo por responder a la creciente demanda de agua y mejorar la calidad del servicio, la AMDC firmó un convenio de colaboración con AJJAASFRAM, orientado a robustecer las capacidades técnicas, administrativas y organizativas de las juntas de agua del Distrito Central. El acuerdo contempla asistencia técnica, capacitaciones, acompañamiento en la formulación de proyectos, así como el impulso de la participación comunitaria en la gestión del recurso hídrico. Además, se priorizarán intervenciones en comunidades con mayores necesidades, promoviendo también aportes locales como mano de obra y materiales. Como parte del convenio, la municipalidad podrá otorgar un aporte económico trimestral de hasta 250,000 lempiras, destinado exclusivamente al fortalecimiento institucional de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), incluyendo estudios, formación técnica y gastos logísticos.

Una visión estratégica para el agua en la capital

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó la relevancia de esta alianza como un componente esencial en la estrategia integral de gestión hídrica de la ciudad. “Hoy estamos firmando un convenio con una asociación que agrupa a más de 140 juntas de agua en la capital. El agua es algo importantísimo, estratégico para la ciudad. El trabajo que realizan estas juntas en barrios y colonias, organizándose para llevar el servicio, es fundamental para garantizar el acceso en muchas comunidades”, expresó el edil.

El hecho de haber reiniciado la represa San José, la primera en más de 30 años, junto con la reducción de pérdidas y este trabajo articulado con las juntas de agua, nos permitirá avanzar hacia una cobertura más amplia, con mejor calidad y sostenibilidad del recurso”, agregó Zelaya.

Por su parte, Richard Salinas, presidente de AJJAASFRAM, resaltó el impacto positivo de este acuerdo para las comunidades:

“Para nosotros es un gran logro poder firmar este convenio con la alcaldía municipal. Este acuerdo permitirá capacitar a las juntas de agua tanto en la parte administrativa como técnica, gestionar proyectos y desarrollar soluciones en las comunidades. Nos sentimos orgullosos porque fortalece nuestra capacidad de brindar un mejor servicio en barrios, colonias y aldeas”.



Impacto directo en la calidad de vida