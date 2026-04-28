AMDC busca ampliar programas de apoyo a familias y comunidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La atención a familias de escasos recursos y a comunidades que requieren apoyo en infraestructura constituye uno de los ejes centrales de la Dirección de Gestión Comunitaria de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). De esta dependencia se derivan tres gerencias operativas: la Gerencia Alianza con el Pueblo, en la que la comunidad aporta la mano de obra y la AMDC los materiales, o viceversa; Mejoramiento de Vivienda, que incluye intervenciones como techos, pisos u otras mejoras habitacionales; y Obras Comunitarias, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los capitalinos y brindar mayor seguridad en los espacios públicos.

Apoyo a familias y comunidades

El doctor Miguel Mejía, director de la Dirección de Gestión Comunitaria, informó que en el mediano plazo se atenderán temas como el alumbrado público y la recuperación de zonas verdes. En el caso de las familias, la Dirección de Gestión Comunitaria realiza mejoras en techos y pisos; mientras que en las comunidades ejecuta obras menores como huellas vehiculares, gradas y cunetas, en beneficio de colonias, barrios y aldeas del Distrito Central. Mejía informó que hasta la fecha se han reparado techos y pisos de 40 familias. De estos casos, cuatro núcleos familiares fueron afectados por incendios en las colonias Suazo Córdoba y Santa Clara. Añadió que próximamente intervendrán tres casos adicionales. El funcionario también indicó que atienden solicitudes de familias que reportan deterioro en sus viviendas, así como de comunidades que requieren apoyo para la construcción de huellas o gradas.

“Nosotros siempre estamos prestos tanto a las necesidades que la población demanda, así como también por iniciativa propia hacemos levantamientos en los diversos barrios, colonias y aldeas del Distrito Central”, indicó Mejía. La AMDC realiza un levantamiento de ficha socioeconómica para determinar la prioridad y el tipo de atención en cada caso. Asimismo, informó que se ha brindado apoyo a seis comunidades, entre ellas las colonias Generación 2000 y Villeda Morales. “Estamos con un sinnúmero de solicitudes y demandas que tenemos que atender en los próximos días y meses”, expresó Mejía, quien también destacó el respaldo brindado a escuelas, patronatos e iglesias.

Alianzas