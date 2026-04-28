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AMDC busca ampliar programas de apoyo a familias y comunidades

Mediante la Dirección de Gestión Comunitaria, la AMDC ejecuta proyectos de vivienda y obras comunitarias para familias y barrios vulnerables en el Distrito Central.

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 07:00
AMDC busca ampliar programas de apoyo a familias y comunidades

Fundición de piso en la colonia Suazo Córdova, uno de los proyectos recientes de la Dirección de Gestión Comunitaria de la AMDC.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La atención a familias de escasos recursos y a comunidades que requieren apoyo en infraestructura constituye uno de los ejes centrales de la Dirección de Gestión Comunitaria de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

De esta dependencia se derivan tres gerencias operativas: la Gerencia Alianza con el Pueblo, en la que la comunidad aporta la mano de obra y la AMDC los materiales, o viceversa; Mejoramiento de Vivienda, que incluye intervenciones como techos, pisos u otras mejoras habitacionales; y Obras Comunitarias, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los capitalinos y brindar mayor seguridad en los espacios públicos.

Para apoyar la educación, realizan obras en centros de enseñanza, como la fundición de gradas en esta escuela de la colonia Generación 2000.

Para apoyar la educación, realizan obras en centros de enseñanza, como la fundición de gradas en esta escuela de la colonia Generación 2000.

Apoyo a familias y comunidades

El doctor Miguel Mejía, director de la Dirección de Gestión Comunitaria, informó que en el mediano plazo se atenderán temas como el alumbrado público y la recuperación de zonas verdes.

En el caso de las familias, la Dirección de Gestión Comunitaria realiza mejoras en techos y pisos; mientras que en las comunidades ejecuta obras menores como huellas vehiculares, gradas y cunetas, en beneficio de colonias, barrios y aldeas del Distrito Central.

Mejía informó que hasta la fecha se han reparado techos y pisos de 40 familias. De estos casos, cuatro núcleos familiares fueron afectados por incendios en las colonias Suazo Córdoba y Santa Clara. Añadió que próximamente intervendrán tres casos adicionales.

El funcionario también indicó que atienden solicitudes de familias que reportan deterioro en sus viviendas, así como de comunidades que requieren apoyo para la construcción de huellas o gradas.

Instalación de techos en la colonia Providencia.

Instalación de techos en la colonia Providencia.

“Nosotros siempre estamos prestos tanto a las necesidades que la población demanda, así como también por iniciativa propia hacemos levantamientos en los diversos barrios, colonias y aldeas del Distrito Central”, indicó Mejía.

La AMDC realiza un levantamiento de ficha socioeconómica para determinar la prioridad y el tipo de atención en cada caso.

Asimismo, informó que se ha brindado apoyo a seis comunidades, entre ellas las colonias Generación 2000 y Villeda Morales.

“Estamos con un sinnúmero de solicitudes y demandas que tenemos que atender en los próximos días y meses”, expresó Mejía, quien también destacó el respaldo brindado a escuelas, patronatos e iglesias.

Instalación de quiebrapatas y tapaderas de cuneta en estación de buses frente a residencial Suyapita.

Instalación de quiebrapatas y tapaderas de cuneta en estación de buses frente a residencial Suyapita.

Alianzas

Para ampliar el alcance y la ejecución de los proyectos, la Dirección de Gestión Comunitaria busca establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales.

Mejía indicó que el alcalde Juan Diego Zelaya sostuvo una reunión con Shin Fujiyama, representante de la organización One Thousand Schools, con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar de la capital. Asimismo, informó que han mantenido acercamientos con representantes de World Vision.

“Con esto lo que busca el alcalde Juan Diego Zelaya es llegar a la población que no se ha podido atender por cualquier razón”, expresó.

El funcionario señaló que estos proyectos buscan que la población pueda compartir en espacios públicos con mayor tranquilidad y seguridad.

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Redacción web
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