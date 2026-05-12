AMDC impulsa modernización histórica del sistema de agua potable en la capital

Tegucigalpa, Honduras-. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, mediante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zelaya, dio inicio al “Proyecto Piloto de Fortalecimiento de la Capacidad de Reducción de Agua no Contabilizada, para Mejorar el Servicio de Abastecimiento de Agua en el Distrito Central”, una iniciativa orientada a transformar la gestión del recurso hídrico en la capital hondureña. El proyecto, desarrollado con el apoyo técnico de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), representa un importante paso hacia la modernización del sistema de agua potable, permitiendo reducir pérdidas por agua no facturada, mejorar la medición del consumo y optimizar la operación de la red de distribución.

La AMDC apuesta por un servicio moderno y sostenible

El alcalde Juan Diego Zelaya destacó que este proyecto refleja el compromiso de la administración municipal con la modernización de los servicios públicos y la mejora en la calidad de vida de las familias capitalinas. “El agua es uno de los recursos más importantes para nuestra ciudad y como administración municipal estamos dando pasos firmes para modernizar el sistema de abastecimiento, reducir pérdidas y garantizar un servicio más eficiente, transparente y sostenible para los capitalinos”, expresó Zelaya. Añadió que la implementación de tecnología inteligente permitirá fortalecer la confianza ciudadana y optimizar el uso responsable del recurso hídrico: “Este proyecto marca el inicio de una nueva etapa para la gestión del agua en el Distrito Central. Estamos incorporando herramientas tecnológicas que permitirán tomar mejores decisiones, detectar fugas con mayor rapidez y avanzar hacia un sistema moderno que responda a las necesidades actuales y futuras de Tegucigalpa y Comayagüela”, manifestó. El proyecto comenzó en las colonias Las Colinas y El Hogar, donde se instalarán 1,470 micromedidores de última generación, de los cuales 1,270 son mecánicos y 200 ultrasónicos de alta precisión, considerados una innovación tecnológica en la administración del recurso hídrico.

Tecnología inteligente para una gestión eficiente

Como parte del proyecto se instalarán válvulas antifraude, sistemas de medición de aire, unidades de flujo regulado y tecnología de lectura inteligente de flujo continuo, herramientas que permitirán mejorar la precisión de la facturación y detectar irregularidades en el sistema. El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que el proyecto busca fortalecer integralmente la eficiencia operativa del sistema de abastecimiento. Boquín subrayó: “el propósito técnico es verificar la precisión de la medición, reducir errores provocados por presencia de aire en las tuberías, mejorar la lectura del consumo y comparar el desempeño entre micromedidores mecánicos y ultrasónicos”. Asimismo, destacó que “la adquisición de los equipos, materiales, asistencia técnica y parte de la instalación mediante contratista; es parte de la cooperación técnica no reembolsable de JICA que asciende a 3.2 millones dólares”. De esta manera, se realizarán trabajos de macro medición, control de presión y monitoreo remoto, permitiendo medir caudales y comparar el volumen distribuido con el facturado para fortalecer la capacidad de respuesta ante fugas y desperdicio de agua.

Fortalecimiento técnico y capacitación especializada