AMDC buscar convertir a niños en agentes de cambio

Con el propósito de fomentar una cultura y conciencia ambiental en niños y estudiantes, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanzó la campaña “Yo Reciclo HN”, con el objetivo de convertirlos en agentes de cambio y contribuir a redefinir el futuro de Tegucigalpa y Comayagüela.
Edwin Audias Gómez, gerente de Aseo Municipal, informó que la campaña está dirigida principalmente a niños y jóvenes estudiantes. Inicia con la participación de 21 centros educativos de los Distritos 1 y 5, cuyos alumnos actúan como “agentes de cambio”. Además, se involucra a docentes, padres de familia y comunidades organizadas.
La iniciativa constituye una colaboración estratégica orientada a fortalecer la conciencia ambiental y mejorar el manejo integral de los residuos sólidos, con la participación activa de centros educativos.
Gómez indicó que el objetivo es promover la recuperación y el aprovechamiento de desechos bajo un enfoque de economía circular (reducir, reutilizar y reciclar).
“La campaña busca sensibilizar sobre el mal manejo de residuos, reducir el volumen que llega al relleno sanitario y mitigar riesgos a la salud y la contaminación ambiental en nuestra ciudad capital”, indicó el funcionario.
El lanzamiento de la campaña se realizó el miércoles 29 de abril en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), con la participación de la AMDC, a través de la Gerencia de Aseo Municipal (GAM); la Secretaría de Educación, mediante la Subdirección General de Educación Ambiental y Salud (Decoas), y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna). Entre las empresas patrocinadoras figuran Cervecería Hondureña, Fundación Terra, VICAL y Recicladora Invema.
Acciones
La campaña contempla cinco actividades en el Distrito Central entre los meses de febrero y noviembre, en concordancia con el calendario académico escolar.
Entre las principales acciones se incluyen capacitaciones a docentes y estudiantes enfocadas en el uso de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), recolección de residuos valorizables (plástico, cartón, metales y electrónicos), operativos de limpieza, transformación de residuos orgánicos en abono y la creación de una red de microempresarios comunitarios de reciclaje.
Gómez señaló que la campaña apuesta por la educación. “Que el ciudadano sea el agente de cambio que nos impulse a mantener una ciudad limpia y ordenada. La cultura juega un papel fundamental; es el eje transformador”, expresó.
Retos
Edwin Gómez señaló que los retos de la AMDC se centran en la modernización de la infraestructura y la sostenibilidad financiera del sistema, con el fin de transformar a Tegucigalpa y Comayagüela en ciudades resilientes.
Entre los principales desafíos destacan el acelerado crecimiento poblacional, que incrementa la generación de residuos; la necesidad de impulsar un cambio cultural ciudadano basado en la corresponsabilidad; la compleja geografía de la capital y el combate de puntos críticos de acumulación de desechos, entre otros.
“Al educar hoy a un niño en la segregación de residuos y el valor de la economía circular, estamos garantizando que, en el futuro, nuestra capital se ensucie menos. No estamos solo limpiando escuelas; estamos cultivando una generación que verá en el residuo un recurso y no una carga”, concluyó.