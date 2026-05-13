AMDC buscar convertir a niños en agentes de cambio

Con el propósito de fomentar una cultura y conciencia ambiental en niños y estudiantes, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanzó la campaña “Yo Reciclo HN”, con el objetivo de convertirlos en agentes de cambio y contribuir a redefinir el futuro de Tegucigalpa y Comayagüela.

Edwin Audias Gómez, gerente de Aseo Municipal, informó que la campaña está dirigida principalmente a niños y jóvenes estudiantes. Inicia con la participación de 21 centros educativos de los Distritos 1 y 5, cuyos alumnos actúan como “agentes de cambio”. Además, se involucra a docentes, padres de familia y comunidades organizadas.

La iniciativa constituye una colaboración estratégica orientada a fortalecer la conciencia ambiental y mejorar el manejo integral de los residuos sólidos, con la participación activa de centros educativos.

Gómez indicó que el objetivo es promover la recuperación y el aprovechamiento de desechos bajo un enfoque de economía circular (reducir, reutilizar y reciclar).

“La campaña busca sensibilizar sobre el mal manejo de residuos, reducir el volumen que llega al relleno sanitario y mitigar riesgos a la salud y la contaminación ambiental en nuestra ciudad capital”, indicó el funcionario.

El lanzamiento de la campaña se realizó el miércoles 29 de abril en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), con la participación de la AMDC, a través de la Gerencia de Aseo Municipal (GAM); la Secretaría de Educación, mediante la Subdirección General de Educación Ambiental y Salud (Decoas), y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna). Entre las empresas patrocinadoras figuran Cervecería Hondureña, Fundación Terra, VICAL y Recicladora Invema.