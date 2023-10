Chef Daniela Piaggio imparte clase de repostería

“Quiero compartir mis conocimientos, brindar mis trucos para lograr los mejores postres, y que mejor que hacerlo en mi país, me gusta enseñar y transmitir paso a paso cada una de las recetas, mostrar cada uno de los procesos en la elaboración, para que vean cómo deben utilizar los utensilios, mezclar los insumos, combinar sabores y dar creatividad en cada receta.

También me encanta responder todas las dudas del proceso al instante”, expresó en exclusiva a diario El Heraldo , la chef Daniela.

La Chef hondureña realizó sus estudios en la universidad The Culinary Institute of América en la ciudad de Hyde Park, Nueva York, y labora actualmente en el Jean-Georges Restaurant en la ciudad de Nueva York, galardonado con dos estrellas Michelin y con especialidad en cocina francesa, americana y asiática. Cabe mencionar que la Chef en su breve visita por Honduras ofreció esta clase de pastelería, ya que ella retorna a New York a continuar con su trabajo.