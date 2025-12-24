Becas Solidarias refuerzan el acceso a la educación en San Pedro Sula

El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha reforzado su compromiso con la educación superior mediante la entrega de 1,300 Becas Solidarias Universitarias a jóvenes de distintas universidades en San Pedro Sula. Esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a democratizar el acceso a la educación y garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes en condición de vulnerabilidad, consolidando la educación como un eje clave para el desarrollo social del país. Desde el inicio del programa, miles de jóvenes han sido beneficiados a nivel nacional, fortaleciendo la permanencia y culminación de los estudios superiores. El impacto del programa también se evidencia en su enfoque inclusivo, donde más de la mitad de los beneficiarios son mujeres, reafirmando el interés del Gobierno en reducir brechas y promover una educación más equitativa y accesible. De acuerdo con la ministra Mirta Gutiérrez de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la entrega de estas 1,300 becas tiene como objetivo principal brindar un respaldo económico que permita a los estudiantes continuar y finalizar sus carreras universitarias.

"El principal objetivo es generar oportunidades económicas que acompañen a los jóvenes durante su ciclo de estudios y garanticen la permanencia, la calidad educativa y la finalización óptima de la educación superior", explicó, subrayando que el programa prioriza a jóvenes en contextos de vulnerabilidad social. El proceso de selección se basa en una evaluación socioeconómica rigurosa, que considera condiciones de pobreza, pobreza extrema y otras situaciones de vulnerabilidad, así como el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en el reglamento del programa. La funcionaria detallada que este mecanismo incluye validación universitaria, revisión documental y la aprobación de un Comité Técnico, con el fin de asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. Desde 2023, el programa Becas Solidarias Universitarias ha superado las 23,500 becas otorgadas a nivel nacional, con una inversión que ronda los 900 millones de lempiras y cobertura en universidades de todo el país.