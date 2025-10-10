Ficohsa premia la confianza de sus clientes con la entrega del primer vehículo de la promoción “Deposita, Suma y Arranca”

Tegucigalpa, Honduras-. Ficohsa celebró la entrega del primer vehículo Jetour X1 Dashing AT 4x2 1.6 Turbo, como parte de su promoción nacional “Deposita, Suma y Arranca”, una iniciativa que busca incentivar el ahorro y premiar la confianza de sus clientes a nivel nacional.

El primer ganador, originario de Choloma, Cortés, recibió su premio en las oficinas principales de Ficohsa en San Pedro Sula, tras haber participado al depositar e incrementar sus ahorros en una cuenta activa durante el período de la promoción. El ganador José Alfaro Arriaga expresó: “Estoy sorprendido y me voy con un carro nuevo. Estoy muy agradecido con Dios y con Ficohsa por premiar mis ahorros y motivo a todos que sigan ahorrando en banco Ficohsa”.

Un premio que impulsa el hábito del ahorro

La promoción, que estará vigente hasta diciembre de 2025, ofrece la oportunidad de ganar uno de seis vehículos nuevos, entregando un carro cada mes a los clientes que participan al ahorrar L500 o más en sus cuentas. Durante el acto de entrega, Jorge Rivera Primer Vicepresidente regional de Ficohsa, destacó la importancia de esta iniciativa como parte de la visión del banco de fortalecer la cultura del ahorro en el país: "En Ficohsa creemos que el ahorro es la base para construir un mejor futuro. Con esta campaña queremos motivar a más hondureños a dar ese paso y premiar su confianza en nosotros. Nos llena de alegría entregar este primer vehículo, que simboliza el esfuerzo y la constancia de nuestros clientes."

