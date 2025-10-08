Diunsa viste a los aficionados para el Honduras–Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.- Honduras se prepara para vivir el emocionante encuentro contra Costa Rica, que se llevará a cabo el próximo jueves en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, a partir de las 8:00 pm, en el marco de las eliminatorias al Mundial 2026.

Diunsa, tienda oficial de la Selección Nacional de Honduras , se encuentra lista para vestir con la indumentaria oficial a los aficionados que respaldarán a la 'Sele' en este enfrentamiento crucial.

"Estamos felices porque este jueves juega la H, es el partido más importante, quizás de los últimos cuatro años. Diunsa, como la tienda oficial, pone a disposición todas las camisetas oficiales de la Selección Nacional", señaló Carlos Murillo, representante de Mercadeo de Diunsa.

Los cuatro estilos disponibles en las tiendas Diunsa y Sportia son: la camiseta local, visitante, conmemorativa y la edición especial, cuyos diseños unifican a la población hondureña bajo el lema 'todos somos la H'.

Murillo indicó que las camisetas incorporan elementos nostálgicos como la 'H' en el pecho, diseñadas para evocar recuerdos de la Selección Nacional y fomentar el patriotismo. Su costo es de 1,390 lempiras.

El representante de Mercadeo manifestó que también cuentan con chumpas de la Selección Nacional para estar preparados por si llueve el día del partido. Diunsa tiene presencia a nivel nacional en La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua y Danlí, El Paraíso.

Además, ponen a disposición de los hondureños el balón oficial del Mundial 2026, la Trionda, disponible en las tiendas Diunsa y Sportia a nivel nacional. Murillo invitó a los hondureños a unirse para el próximo partido contra Costa Rica. “Todos somos la H, unámonos, vistámonos con la camiseta oficial para darle todo ese apoyo que necesita la Selección Nacional”.

