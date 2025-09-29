Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán y Tiendas Pronto premian a sus clientes con un concierto exclusivo de Sebastián Yatra

Tegucigalpa, Honduras-. Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán y Tiendas Pronto se unen para brindar a sus clientes la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable: un concierto exclusivo de Sebastián Yatra, el próximo 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tegucigalpa. Esta iniciativa regional forma parte del compromiso de las tres marcas de reconocer y premiar la lealtad de sus clientes, ofreciéndoles experiencias únicas que van más allá de los productos y servicios financieros, de combustibles y tiendas de conveniencia que disfrutan día a día.

Mecánica de participación, los clientes podrán acceder a su boleto electrónico acumulando puntos a través de dinámicas de consumo:

Gasolineras UNO y Tiendas Pronto

Al escanear el código QR disponible en estaciones y tiendas participantes, los clientes se inscriben en la promoción y seleccionan la localidad de su preferencia: Platinum (800 puntos) , VIP (600 puntos) o General (400 puntos) . A partir de ese momento y al subir sus facturas en el chatbot habilitado para la promoción, comienzan a acumular puntos cargando combustible en las Gasolineras UNO o realizando compras en Tiendas Pronto participantes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Banco Cuscatlán

Al escanear el código QR disponible en las agencias bancarias y en comunicaciones dirigidas, los clientes podrán participar mediante tres modalidades: Reto de Ahorro, Reto de Compras con Tarjetas de Crédito, y Reto de Extrafinanciamiento, cada una con dinámicas diseñadas para premiar su preferencia.

Una vez alcanzada la cantidad de puntos correspondiente a la localidad elegida, los clientes recibirán de forma electrónica su entrada a través de BMP Tickets para asegurar su acceso a este concierto exclusivo. "Con esta experiencia exclusiva buscamos reconocer la confianza y fidelidad de nuestros clientes, invitándolos a disfrutar de un espectáculo de talla internacional. Nuestra prioridad es seguir construyendo relaciones duraderas y ofrecer beneficios que marquen la diferencia", destacó Anny Cárcamo, Gerente de Mercadeo y Productos de Banco Cuscatlán.

Una alianza para premiar la lealtad

Por su parte, Eduardo Idiáquez , Coordinador de Mercadeo de Gasolineras UNO, afirmó: "Participar es sencillo y accesible; solo deben llenar su tanque, comprar en nuestras tiendas Pronto y acumular puntos para asegurar su localidad. Este concierto será una experiencia inolvidable que hemos preparado especialmente para nuestros clientes". En el caso de Banco Cuscatlán, los clientes serán notificados que han sido ganadores a través del chatbot habilitado para esta promoción y recibirán en un plazo máximo de tres días calendario sus boletos electrónicos. Para más información puede contactar al 2280-5700 y 2580-5700.

Los clientes de Gasolineras UNO y Tiendas Pronto tendrán 48 horas luego de haber alcanzado el total de sus puntos para recibir sus boletos electrónicos. Los clientes pueden consultar más información en sus redes sociales durante la vigencia de la promoción.

Acerca de Banco Cuscatlán, "Tu Banco Tu Futuro"

Banco Cuscatlán es parte de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, reconocido inversionista del sector bancario en Guatemala, El Salvador y Honduras. Es el segundo banco más grande de El Salvador, líder en Créditos de Vivienda y el segundo banco que más impulsa las exportaciones de los industriales. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales como Mejor Banco de El Salvador por Global Finance, Latín Finance, The Banker y Euromoney.

Gasolineras UNO y Pronto