Descubre la promoción “Tu Kia te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026™”

Con la promoción “Tu Kia te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026™”, Corporación Jaar llevará a dos afortunados ganadores y sus acompañantes a disfrutar una experiencia VIP en Dallas, Texas, como parte del Kia Hospitality

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 10:00
Ejecutivos y colaboradores de Corporación Jaar durante el lanzamiento oficial de la promoción “Tu Kia te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026™”.

Tegucigalpa, Honduras-. Corporación Jaar, distribuidor exclusivo de Kia en Honduras, anuncia el lanzamiento de la promoción "Tu Kia te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026™", una promoción exclusiva que llevará a dos afortunados ganadores y sus acompañantes a vivir la experiencia del Kia Hospitality FIFA World Cup 2026™ en Dallas, Texas.

La promoción estará vigente del 1 de marzo al 28 de abril de 2026. La participación es automática al comprar un vehículo nuevo de la marca Kia, cualquier modelo, en una de las cinco agencias de Corporación Jaar a nivel nacional y registrar la participación en la página https://fifa.kiahonduras.com/

Los ganadores disfrutarán del Kia Hospitality durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Dallas, Texas.

Dos paquetes dobles VIP rumbo a Dallas

Cada vehículo facturado y registrado contará como una (1) oportunidad para el sorteo. Se sortearán dos (2) paquetes dobles del Kia Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cada uno e incluyendo: pasaje aéreo de ida y vuelta a Dallas, Texas; hospedaje; transporte interno según itinerario; entrada VIP al partido; y un tour turístico. El viaje está programado del 1 al 4 de julio de 2026.

El sorteo único se realizará el miércoles 29 de abril de 2026, con transmisión en vivo por un canal de televisión nacional y por las redes sociales de Kia Honduras y Corporación Jaar. Los ganadores deberán ajustarse al itinerario y a los requisitos migratorios establecidos.

Cada vehículo nuevo facturado y registrado representa una oportunidad para ganar un paquete doble VIP al Mundial.

Amplia gama de modelos Kia

Kia es patrocinador oficial de la FIFA World Cup 2026™. Desde 2007, Kia suministra vehículos oficiales de su amplia gama de modelos a la FIFA y a los eventos de la FIFA y está impulsando el reconocimiento de su marca a través de diversas actividades de marketing, activaciones en los estadios, programas de hospitalidad e iniciativas de responsabilidad social, impulsando movilidad, sostenibilidad y experiencias para los aficionados en torneos internacionales.

Kia es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, fortaleciendo su presencia global en el deporte.

"La promoción aplica para la compra de cualquiera de los modelos Kia disponibles en las cinco agencias de Corporación Jaar a nivel nacional. Contamos con el vehículo ideal para cada necesidad: desde nuestros vehículos de trabajo (K2700 y K3000); sedanes (Picanto, Soluto y K3); SUV (Sorento, Sportage Híbrida, Seltos, Sonet y Carens); hasta nuestro pickup Tasman. Garantizándoles la mejor tecnología, innovación, seguridad y respaldo en garantía para llevar su movilidad hacia el futuro. Sin duda, esta es una excelente decisión que además les permite disfrutar la pasión del fútbol al máximo nivel", expresó Mario Acosta, Director Nacional de Ventas- Kia Honduras y Corporación Jaar.

Mario Acosta, Director Nacional de Ventas de Kia Honduras, invitó a los hondureños a participar comprando cualquier modelo disponible.

"En Corporación Jaar, como distribuidor exclusivo de Kia en Honduras, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para brindar calidad, innovación y experiencias que conectan con ellos. La pasión que nos mueve es la que nos lleva a ofrecer estas experiencias exclusivas como la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que reflejan la pasión y el compromiso de la marca con el deporte", expresó Martha Ruiz, Gerente de Mercadeo - Corporación Jaar y Kia Honduras.

Martha Ruiz, Gerente de Mercadeo de Corporación Jaar y Kia Honduras, destacó el compromiso de la marca con experiencias exclusivas para sus clientes.

“Invitamos a todos nuestros clientes a nivel nacional a que visiten cualquiera de nuestras agencias, elijan el modelo Kia que más se adapte a sus necesidades y participen en esta gran promoción. Todos los vehículos de nuestro portafolio aplican. Queremos que su Kia se convierta en la llave que los lleve a vivir en persona la emoción de la Copa Mundial”, finalizó Ruiz.

Redacción web
