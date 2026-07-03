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Banco de Occidente premia el ahorro con L15 millones y relanza la promoción ¡El 7 no se detiene!

Banco de Occidente celebra su 75 aniversario con el regreso de la promoción ¡El 7 no se detiene!, una campaña que premiará el ahorro de los hondureños con L15 millones en efectivo, viajes y bonos de consumo, incentivando una mayor cultura de planificación financiera

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 12:00
Banco de Occidente premia el ahorro con L15 millones y relanza la promoción ¡El 7 no se detiene!

Banco de Occidente lanzó oficialmente la promoción ¡El 7 no se detiene!, una iniciativa con la que celebra su 75 aniversario premiando la confianza y el hábito del ahorro de los hondureños con L15 millones en premios.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras-. En el marco de su 75 aniversario, Banco de Occidente regresa con su esperada promoción ¡El 7 no se detiene!, una iniciativa diseñada para motivar a las familias hondureñas a construir un futuro sostenible a través del ahorro y la conciencia financiera, otorgando L15 millones en premios a nivel nacional.

Todos los clientes que abran una cuenta de ahorro o incrementen sus saldos con L750 o más, participarán automáticamente en sorteos semanales de los más de cientos de premios que se entregarán durante la vigencia de la campaña del 01 de julio al 31 de octubre de 2026.

Durante la campaña se sortearán 75 viajes a Roatán para un ganador y un acompañante, así como 75 bonos anuales para supermercados y 75 para gasolineras, ampliando las oportunidades de ganar.

Durante la campaña se sortearán 75 viajes a Roatán para un ganador y un acompañante, así como 75 bonos anuales para supermercados y 75 para gasolineras, ampliando las oportunidades de ganar.

 (Foto: David Romero)

En este año los clientes podrán ganar premios semanales en efectivo de L750,000, 75,000 y 7,500 lempiras y adicional para conmemorar el aniversario número 75, podrán ser acreedores a 75 viajes a Roatán para un ganador y su acompañante, así como 75 bonos de consumo anuales en supermercados y 75 en gasolineras convirtiéndose esta promoción en una de las más grandes y esperadas del año.

Ejecutivos y colaboradores de Banco de Occidente participaron en el lanzamiento de la promoción ¡El 7 no se detiene!, reafirmando el compromiso de la institución con el fomento del ahorro y la cercanía con sus clientes, en el marco de la celebración de su 75 aniversario.

Ejecutivos y colaboradores de Banco de Occidente participaron en el lanzamiento de la promoción ¡El 7 no se detiene!, reafirmando el compromiso de la institución con el fomento del ahorro y la cercanía con sus clientes, en el marco de la celebración de su 75 aniversario.

 (Foto: David Romero)

¡Ahorre, participe y gane!

"En Banco de Occidente creemos que nuestro 75 aniversario es también una celebración para nuestros clientes, quienes han sido parte fundamental de nuestro legado como institución. Con esta promoción queremos agradecer su confianza y celebrar las miles de historias que iniciaron como un pequeño proyecto y hoy son parte esencial del desarrollo de Honduras", expresó Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Estrategia Comercial y Mercadeo.

Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Estrategia Comercial y Mercadeo de Banco de Occidente, destacó que esta promoción reconoce la fidelidad de los clientes e impulsa una cultura de ahorro que contribuye al desarrollo de las familias hondureñas.

Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Estrategia Comercial y Mercadeo de Banco de Occidente, destacó que esta promoción reconoce la fidelidad de los clientes e impulsa una cultura de ahorro que contribuye al desarrollo de las familias hondureñas.

 (Foto: David Romero)

También añadió: "Hoy retomamos esa historia con más fuerza. '¡El 7 no se detiene!' no es solo una promoción para entregar premios; es una invitación a que más hondureños descubran el valor del ahorro y conviertan ese hábito en la base de sus proyectos de vida. Queremos que cada depósito represente una oportunidad para crecer, cumplir metas y, al mismo tiempo, tener la posibilidad de ganar. Esa ha sido nuestra esencia durante 75 años: acompañar a nuestros clientes en cada paso y seguir apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana."

Durante el lanzamiento de la promoción ¡El 7 no se detiene!, Banco de Occidente realizó diversas dinámicas con clientes que ya forman parte de su cultura de ahorro, premiando su fidelidad con obsequios y sorpresas.

Durante el lanzamiento de la promoción ¡El 7 no se detiene!, Banco de Occidente realizó diversas dinámicas con clientes que ya forman parte de su cultura de ahorro, premiando su fidelidad con obsequios y sorpresas.

 (Foto: David Romero)

Con esta promoción, Banco de Occidente reafirma su compromiso de continuar impulsando la cultura del ahorro y generando valor para sus clientes, fortaleciendo una relación construida durante 75 años de cercanía, confianza y respaldo financiero.

Como parte de la celebración por sus 75 años, Banco de Occidente entregará premios en efectivo de L750,000, L75,000 y L7,500.

Como parte de la celebración por sus 75 años, Banco de Occidente entregará premios en efectivo de L750,000, L75,000 y L7,500.

 (Foto: David Romero)

Sobre Banco de Occidente

Banco de Occidente es una institución financiera con 75 años de servicio al desarrollo de Honduras a través de la prestación de servicios financieros sólidos y personalizados, que promuevan la creación de riqueza y generación de empleo, con más de 175 puntos de atención en 17 departamentos del país, logra acompañar y crecer de la mano con sus clientes bajo su propósito corporativo de "Apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana".

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Redacción web
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