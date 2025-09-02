BAC fortalece innovación digital en Honduras con IA y ciberseguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- BAC reunió a representantes de 130 empresas que operan en Honduras, en el evento Momentum BAC: IA y Ciberseguridad, el cual se realizó en Tegucigalpa y San Pedro Sula. A lo largo de este año, BAC ha llevado este evento a cada uno de los países donde opera. La serie de eventos comenzó en Costa Rica en marzo, continuó en Panamá en abril, posteriormente en El Salvador y Guatemala, brindando a una gran cantidad de empresas la oportunidad de participar y beneficiarse de este espacio de aprendizaje y networking.

Inteligencia Artificial en los negocios

Esta plataforma regional, diseñada para impulsar la transformación digital y acelerar la adopción tecnológica, brindó información relevante y actualizada sobre temas clave para el sector. Durante Momentum BAC Honduras 2025, los participantes descubrieron cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo empresarial y como, de la mano de expertos de alto nivel, pueden utilizar las estrategias más innovadoras para integrar la IA en los negocios de manera confiable y fortalecer la seguridad digital como requisito indispensable para el avance de sus empresas. El evento también abordó la optimización de procesos, proporcionando pasos concretos para identificar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Los asistentes aprendieron a mejorar sus operaciones y a maximizar el rendimiento de sus recursos, para mantenerse competitivos en el mercado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Innovación y seguridad

“En BAC creemos en la innovación como un motor de desarrollo. Por ello incorporamos constantemente nuevas tendencias, tecnológicas de vanguardia y herramientas que agregan valor a nuestros clientes”, expresó Carlos Handal, Presidente Ejecutivo de BAC Honduras. Handal señaló que este encuentro empresarial “es un espacio clave para crear relaciones sólidas y abrir oportunidades de negocio que fortalezcan al segmento, reafirmando nuestro propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos Indicó que el evento se enfocó en ayudar a las empresas a ser más eficientes en su toma de decisiones a través de herramientas tecnológicas. Destacó que el 95% de más de 15 millones de transacciones financieras en BAC Honduras se realizan por canales digitales, con solo 5% de operaciones físicas. Informó que, para garantizar plataformas estables y seguras, en el 2024 la inversión en tecnología superó los 250 millones de dólares en la región.

En las ponencias magistrales, a cargo de reconocidos expertos de la empresa aliada Deloitte, se presentaron las últimas tendencias y mejores prácticas para proteger las empresas en el entorno digital. Los participantes recibieron orientación sobre cómo aplicar la IA de manera responsable, mantenerse al día ante las amenazas cibernéticas y proteger sus activos más valiosos.