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Larach y Cía. garantiza precios bajos y ofrece un 10% de descuento adicional

Larach y Cía. fortalece su compromiso con el ahorro de sus clientes mediante su Garantía de Precios Bajos, con la que iguala una cotización más baja comprobada del mercado y aplica un 10% de descuento adicional en productos que cumplan con las condiciones establecidas

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 08:00
Larach y Cía. garantiza precios bajos y ofrece un 10% de descuento adicional

Los clientes pueden presentar en las salas de ventas una cotización oficial, factura original, anuncio impreso o publicación web válida de un competidor formal de su ciudad.

Tegucigalpa, Honduras-. En respuesta a las necesidades de ahorro de quienes están mejorando su hogar o realizando trabajos independientes, Larach y Cía. busca aliviar la carga económica en sus compras, asegurando que adquieran herramientas e insumos al precio más bajo comprobado.

Para hacer efectivo este beneficio, solo debes presentarte personalmente en cualquiera de sus salas de ventas con evidencia válida del precio más bajo. Puedes presentar una cotización oficial, factura original, anuncio impreso o publicación web de un competidor formal de tu ciudad, con una antigüedad máxima de 3 días calendario.

La Garantía de Precios Bajos busca apoyar el presupuesto de quienes realizan mejoras en el hogar, reparaciones o proyectos personales y necesitan adquirir herramientas e insumos.

La Garantía de Precios Bajos busca apoyar el presupuesto de quienes realizan mejoras en el hogar, reparaciones o proyectos personales y necesitan adquirir herramientas e insumos.

Si el producto es exactamente idéntico en marca y modelo, y cuenta con disponibilidad inmediata, la igualación y tu descuento adicional se aplicarán en caja al instante. Esto representa un ahorro directo para compras de consumo personal o familiar.

Si tienes arreglos o proyectos en mente, esto es para ti. Olvídate de pagar de más, lleva tu comprobante a cualquier tienda física de Larach y Cía., pon a prueba la Garantía de Precios y comprueba tú mismo cómo rinde de verdad tu presupuesto.

Conoce todos los términos y condiciones en: https://larachycia.com/PreciosReales/TerminosyCondiciones

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Redacción web
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