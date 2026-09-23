Larach y Cía. garantiza precios bajos y ofrece un 10% de descuento adicional

Tegucigalpa, Honduras-. En respuesta a las necesidades de ahorro de quienes están mejorando su hogar o realizando trabajos independientes, Larach y Cía. busca aliviar la carga económica en sus compras, asegurando que adquieran herramientas e insumos al precio más bajo comprobado.

Para hacer efectivo este beneficio, solo debes presentarte personalmente en cualquiera de sus salas de ventas con evidencia válida del precio más bajo. Puedes presentar una cotización oficial, factura original, anuncio impreso o publicación web de un competidor formal de tu ciudad, con una antigüedad máxima de 3 días calendario.