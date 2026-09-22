Compañía Farmacéutica MC lanza la familia Musflex y consolida su liderazgo en Honduras

Compañía Farmacéutica MC celebró en Tegucigalpa el lanzamiento oficial de la familia Musflex en un multitudinario evento que reunió a más de 700 personas en un reconocido hotel capitalino. La actividad sirvió para reafirmar con contundencia que Honduras es territorio Musflex, consolidando el posicionamiento de la marca en el mercado nacional. A lo largo de su trayectoria, Musflex se ha convertido en una alternativa terapéutica fundamental para el manejo efectivo del dolor y las molestias musculares. La línea de productos cuenta con el respaldo y la recomendación constante de profesionales en medicina deportiva, fisioterapia, rehabilitación y ortopedia.

La jornada combinó con éxito la divulgación científica, la promoción del bienestar y el entretenimiento mediante una dinámica sesión de zumba. Además, la Dra. Nadia Cubas ofreció una conferencia especializada sobre el abordaje de afecciones musculares, subrayando la urgencia de utilizar fármacos seguros y rigurosamente certificados. En el marco de la presentación, la Dra. Juliette Handal, fundadora de Compañía Farmacéutica MC, acompañada por su familia, ratificó el compromiso inquebrantable de la organización con la salud de la población hondureña. Durante su intervención, enfatizó el orgullo de fabricar medicamentos locales con estándares capaces de competir en el ámbito internacional.