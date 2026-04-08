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Honduras Shores Plantation reabre sus puertas en Tela

El referente del Caribe hondureño regresa renovado, moderno y con más fuerza que nunca

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 15:56
Honduras Shores Plantation reabre sus puertas en Tela

Vista general de Honduras Shores Plantation, un complejo renovado que combina modernidad y naturaleza en el corazón del Caribe hondureño.

Tegucigalpa, Honduras-. Tras un ambicioso proceso de remodelación integral, el emblemático complejo Honduras Shores Plantation —ubicado en San Juan, Tela— abre nuevamente sus puertas al mundo.

Habitaciones con acabados modernos, equipadas con todas las comodidades para garantizar una estadía confortable en el caribe hondureño.

Habitaciones con acabados modernos, equipadas con todas las comodidades para garantizar una estadía confortable en el caribe hondureño.

Con una trayectoria de más de dos décadas siendo un referente del turismo en la Costa Norte de Honduras, el hotel regresa transformado: cuartos modernizados, baños totalmente renovados, instalaciones de primer nivel y un restaurante relanzado bajo el concepto del Tela Beach Club, listo para recibir a viajeros nacionales e internacionales con la calidez caribeña que lo caracterizó siempre, ahora potenciada por una calidad sin precedentes.

Instalaciones completamente remodeladas que ofrecen espacios amplios, cómodos y diseñados para una experiencia de descanso única en Tela.

Instalaciones completamente remodeladas que ofrecen espacios amplios, cómodos y diseñados para una experiencia de descanso única en Tela.

Una remodelación de punta a punta

El proceso de renovación no dejó ningún área intacta. Las habitaciones estrenan acabados modernos, camas nuevas, aires acondicionados de última generación, televisores de cable y conexión Wi-Fi en todo el complejo. Los baños fueron completamente rediseñados con accesorios de calidad y una estética que fusiona lo caribeño con lo contemporáneo.

Área de piscina ideal para relajarse y disfrutar del clima tropical, rodeada de un ambiente natural y acogedor.

Área de piscina ideal para relajarse y disfrutar del clima tropical, rodeada de un ambiente natural y acogedor.

El restaurante y bar del Tela Beach Club ofrece ahora una propuesta gastronómica tropical de altura, con cócteles artesanales y platos frescos frente al mar. El salón de eventos, con capacidad para hasta 100 personas en reuniones privadas y hasta 1,000 en el área de playa y piscina, convierte al complejo en el destino ideal para celebraciones y actividades corporativas en el Caribe hondureño.

Ambientes diseñados para el confort y la convivencia, perfectos para familias, parejas y grupos de amigos.

Ambientes diseñados para el confort y la convivencia, perfectos para familias, parejas y grupos de amigos.

Tres opciones de alojamiento para cada viajero

Beach Hotel: Habitaciones con vista al mar y balcón privado. Hotel Camino al Mar: Vistas a la laguna, piscina propia y opciones con cocina equipada. Cabañas: Bungalows de madera rodeados de naturaleza, con piscina exclusiva —perfectos para familias que buscan privacidad y conexión con el entorno natural de Tela.

Tres opciones de hospedaje para cada estilo de viajero: Beach Hotel frente al mar, Hotel Camino al Mar con vistas a la laguna y acogedoras cabañas rodeadas de naturaleza.

Tres opciones de hospedaje para cada estilo de viajero: Beach Hotel frente al mar, Hotel Camino al Mar con vistas a la laguna y acogedoras cabañas rodeadas de naturaleza.

"Regresamos con más fuerza, con instalaciones renovadas y el mismo compromiso de brindar una experiencia caribeña auténtica e inolvidable. Tela tiene un enorme potencial turístico y nosotros queremos ser parte de ese impulso.", expresó la administración, Honduras Shores Plantation.

Más allá del hospedaje: Una experiencia completa

La propuesta de Honduras Shores Plantation va mucho más allá de una cama confortable. Los huéspedes podrán disfrutar de deportes acuáticos, kayak por la Laguna de Los Micos, caminatas por senderos naturales y atardeceres desde el muelle privado. El complejo también ofrece paquetes corporativos para empresas que buscan combinar negocios con el paraíso caribeño.

Espacios exteriores del complejo que invitan a la desconexión y al disfrute de la belleza natural de la costa atlántica.

Espacios exteriores del complejo que invitan a la desconexión y al disfrute de la belleza natural de la costa atlántica.

Las reservaciones se realizan exclusivamente a través de Booking.com: https://www.booking.com/Pulse-vhLG3K — desde allí los visitantes pueden consultar disponibilidad y confirmar su estadía. Para consultas directas, comunicarse al +504 9735-7980 o a reservaciones@hotelhsp.com

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Redacción web
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