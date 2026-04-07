Cholutexas Foods revoluciona el mercado hondureño con nuevas innovaciones de camarón

Como parte de su visión de crecimiento, Cholutexas Foods, sello distintivo de Empacadora San Lorenzo, introduce al mercado nacional opciones que destacan por su sofisticación y facilidad de preparación. Estos lanzamientos son el resultado de un proceso de investigación y desarrollo enfocado en elevar la experiencia culinaria cotidiana, manteniendo los estándares de excelencia que caracterizan a la industria camaronera de la región. La primera de estas innovaciones es el Camarón Empanizado con Coco, una propuesta que promete deleitar los paladares más exigentes. Este producto combina la frescura del camarón seleccionado con un rebozado crujiente de coco rallado, logrando un equilibrio excepcional entre matices dulces y salados. Su versatilidad lo posiciona como un ingrediente estelar tanto para entradas gourmet como para platos fuertes de alta cocina en casa.

Para quienes priorizan la funcionalidad y el compartir en familia, la marca presenta sus nuevos Bocadillos de Camarón. Estas porciones, elaboradas con un relleno finamente empanizado, están diseñadas para adaptarse a diversos momentos del día, desde meriendas escolares hasta aperitivos en reuniones sociales. Su formato práctico permite una preparación rápida sin sacrificar el sabor auténtico que los consumidores esperan de la marca. La oferta se completa con el Camarón Marinado en Salsa Chipotle, una opción dirigida a aquellos que buscan sabores más intensos y contemporáneos. Este producto cuenta con una base de salsa cremosa que aporta notas ahumadas y un picante equilibrado, ideal para darle un giro audaz a las recetas tradicionales. Es la solución perfecta para quienes desean platillos rápidos con un perfil de sabor marcadamente profesional y atrevido.