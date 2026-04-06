Jeff Cohen asume la rectoría de la Universidad Zamorano para impulsar el desarrollo sostenible

La Universidad Zamorano ha iniciado una nueva era institucional con la presentación oficial de Jeff Cohen como su nuevo rector. El diplomático retirado de nacionalidad estadounidense asumió formalmente sus funciones el pasado 1 de abril de 2026. Este nombramiento busca potenciar el impacto académico de la universidad y consolidar su compromiso con el desarrollo sostenible en toda la región latinoamericana.

Con una trayectoria que supera los 25 años en el ámbito del desarrollo internacional, Cohen es reconocido por su capacidad para gestionar programas de alta complejidad. Su experiencia profesional integra tanto el sector público como el de organizaciones sin fines de lucro. Se ha especializado en pilares críticos como la resiliencia climática, el crecimiento económico, la agricultura y la asistencia humanitaria en entornos globales desafiantes.

Antes de llegar a Zamorano, Cohen desempeñó roles de alta dirección en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Destaca su labor como Director de Misión en Indonesia, donde lideró estrategias de sostenibilidad ambiental y respuesta ante la pandemia. Asimismo, ocupó cargos de liderazgo en Afganistán, Perú y República Dominicana, gestionando carteras de desarrollo valoradas en miles de millones de dólares.