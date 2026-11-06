CREDI GPS: protección y tranquilidad para motociclistas, desde el celular

Tegucigalpa, Honduras-. Credidemo ofrece una solución de monitoreo GPS para motocicletas, con ubicación en tiempo real, instalación gratis y asistencia ante situaciones de robo.
Contar con una motocicleta también significa proteger una inversión. Por eso, Credidemo pone a disposición de los motociclistas CREDI GPS, un servicio de monitoreo y seguridad que permite conocer la ubicación de la motocicleta en tiempo real directamente desde el celular.
Con cuotas desde L397 mensuales e instalación totalmente gratis, CREDI GPS facilita el acceso a herramientas tecnológicas diseñadas para brindar mayor tranquilidad y respaldo a los propietarios de motocicletas en Honduras.
Entre los principales beneficios del servicio destacan:
• Ubicación en tiempo real: permite conocer dónde se encuentra la motocicleta.
• Historial de recorrido: consulta de los desplazamientos realizados.
• Monitoreo desde el celular: acceso a la información de la motocicleta desde una aplicación.
• Asistencia por robo: respaldo mediante soporte de Call Center• Apoyo en la recuperación: asistencia ante situaciones de robo.
• Instalación gratis: sin costo adicional por instalación.
• Mantenimiento gratis: revisión técnica de GPS de forma gratuita.
CREDI GPS representa una alternativa para quienes buscan mayor seguridad y control sobre su motocicleta, integrando tecnología y asistencia en un mismo servicio.
A través de Credidemo, los interesados pueden solicitar información y conocer cómo adquirir este beneficio para proteger su motocicleta.¡Más vale motocicleta en mano que seguir soñando!