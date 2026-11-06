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CREDI GPS: protección y tranquilidad para motociclistas, desde el celular

Con ubicación en tiempo real, asistencia ante robos e instalación gratuita, Credidemo ofrece una solución tecnológica para proteger las motocicletas en Honduras

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 10:00
CREDI GPS: protección y tranquilidad para motociclistas, desde el celular

CREDI GPS de Credidemo permite a los motociclistas conocer la ubicación de su unidad en tiempo real y consultar su historial de recorrido, facilitando el control y la seguridad de su inversión.

Tegucigalpa, Honduras-. Credidemo ofrece una solución de monitoreo GPS para motocicletas, con ubicación en tiempo real, instalación gratis y asistencia ante situaciones de robo.

Contar con una motocicleta también significa proteger una inversión. Por eso, Credidemo pone a disposición de los motociclistas CREDI GPS, un servicio de monitoreo y seguridad que permite conocer la ubicación de la motocicleta en tiempo real directamente desde el celular.

Con cuotas desde L397 mensuales e instalación totalmente gratis, CREDI GPS facilita el acceso a herramientas tecnológicas diseñadas para brindar mayor tranquilidad y respaldo a los propietarios de motocicletas en Honduras.

Entre los principales beneficios del servicio destacan:

• Ubicación en tiempo real: permite conocer dónde se encuentra la motocicleta.

Historial de recorrido: consulta de los desplazamientos realizados.

Monitoreo desde el celular: acceso a la información de la motocicleta desde una aplicación.

Asistencia por robo: respaldo mediante soporte de Call Center• Apoyo en la recuperación: asistencia ante situaciones de robo.

Instalación gratis: sin costo adicional por instalación.

• Mantenimiento gratis: revisión técnica de GPS de forma gratuita.

CREDI GPS representa una alternativa para quienes buscan mayor seguridad y control sobre su motocicleta, integrando tecnología y asistencia en un mismo servicio.

A través de Credidemo, los interesados pueden solicitar información y conocer cómo adquirir este beneficio para proteger su motocicleta.¡Más vale motocicleta en mano que seguir soñando!

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Redacción web
Brand Studio

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