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Supermercados La Colonia y Nestlé amplían su oferta de chocolates con KitKat y Choco Trio

Ambas marcas ya se encuentran a disposición del público en todas las tiendas a nivel nacional de la cadena de supermercados. Con este paso, la compañía fortalece su portafolio de confitería y snacks incorporando alternativas globales de alta demanda.

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 16:14
Supermercados La Colonia y Nestlé amplían su oferta de chocolates con KitKat y Choco Trio

Supermercados La Colonia y Nestlé sellaron una nueva alianza estratégica para introducir al mercado hondureño dos reconocidas marcas de golosinas. La iniciativa busca brindar experiencias innovadoras de sabor y textura orientadas a satisfacer los antojos de las familias del país.

En un esfuerzo conjunto por dinamizar la categoría de confitería en el país, Supermercados La Colonia y su socio comercial Nestlé oficializaron la llegada a las góndolas hondureñas de las líneas de chocolate KitKat y Choco Trio. La propuesta tiene como propósito enriquecer la oferta de snacks y permitir que los consumidores disfruten de pausas placenteras y momentos especiales para compartir.

Entre las novedades destaca KitKat, un producto globalmente reconocido por sus cuatro barras o fingers de oblea crujiente cubiertos de chocolate. Esta opción llega a los puntos de venta en tres versiones distintas: chocolate con leche, semiamargo y chocolate blanco, ofreciendo un balance entre la suavidad del chocolate y la textura de la galleta.

Supermercados La Colonia y Nestlé amplían su oferta de chocolates con KitKat y Choco Trio

Por su parte, Nestlé Choco Trio se incorpora como una tableta que integra tres componentes en una sola pieza: una base de galleta, relleno cremoso y una cobertura de chocolate. Dicho producto se comercializará en tres variedades pensadas para los exploradores de nuevos sabores: chocolate clásico, maní y cookies & cream.

Durante el acto de presentación, Ivethe Cruz, gerente de Marca de Chocolates para Nestlé Honduras, señaló que esta introducción representa un avance clave para acercar formatos diferenciados al mercado local. Cruz destacó a KitKat como la barra ideal para tomarse un descanso o break, y a Choco Trio como una alternativa multicapa diseñada para el disfrute cotidiano.

Supermercados La Colonia y Nestlé amplían su oferta de chocolates con KitKat y Choco Trio

En representación de la cadena de supermercados, Harold Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia, subrayó que colaborar con marcas de prestigio permite cumplir el compromiso de brindar una experiencia de compra completa. Lovo añadió que la incorporación de estas líneas fortalece la categoría de golosinas y responde a las preferencias actuales de los clientes en el territorio nacional.

Los nuevos chocolates ya pueden adquirirse en la red completa de Supermercados La Colonia en todo el país, incluyendo sus formatos Fresh Market, Súper Cerca y Mi Super. Con esta amplia distribución, los clientes tendrán acceso inmediato a ambas presentaciones para disfrutar de sus texturas en cualquier momento del día.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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