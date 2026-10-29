Supermercados La Colonia y Nestlé amplían su oferta de chocolates con KitKat y Choco Trio

En un esfuerzo conjunto por dinamizar la categoría de confitería en el país, Supermercados La Colonia y su socio comercial Nestlé oficializaron la llegada a las góndolas hondureñas de las líneas de chocolate KitKat y Choco Trio. La propuesta tiene como propósito enriquecer la oferta de snacks y permitir que los consumidores disfruten de pausas placenteras y momentos especiales para compartir. Entre las novedades destaca KitKat, un producto globalmente reconocido por sus cuatro barras o fingers de oblea crujiente cubiertos de chocolate. Esta opción llega a los puntos de venta en tres versiones distintas: chocolate con leche, semiamargo y chocolate blanco, ofreciendo un balance entre la suavidad del chocolate y la textura de la galleta.

Por su parte, Nestlé Choco Trio se incorpora como una tableta que integra tres componentes en una sola pieza: una base de galleta, relleno cremoso y una cobertura de chocolate. Dicho producto se comercializará en tres variedades pensadas para los exploradores de nuevos sabores: chocolate clásico, maní y cookies & cream. Durante el acto de presentación, Ivethe Cruz, gerente de Marca de Chocolates para Nestlé Honduras, señaló que esta introducción representa un avance clave para acercar formatos diferenciados al mercado local. Cruz destacó a KitKat como la barra ideal para tomarse un descanso o break, y a Choco Trio como una alternativa multicapa diseñada para el disfrute cotidiano.