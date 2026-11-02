EHISA busca posicionar a Honduras como nuevo referente de la industria aeronáutica mundial

Una delegación de alto nivel integrada por representantes de EHISA y del gobierno hondureño participó en la prestigiosa convención Aviation Week’s MRO Europe 2026, celebrada en Ámsterdam. En dicho foro global, la comitiva expuso el potencial logístico y las condiciones favorables que ofrece el territorio nacional para la llegada de capitales foráneos.

El evento internacional sirvió como plataforma idónea para entablar diálogos de alto nivel con líderes y fabricantes del sector comercial y de mantenimiento aeronáutico. Durante las distintas jornadas, los delegados hondureños gestionaron acuerdos preliminares y construyeron conexiones estratégicas orientadas a catalizar la llegada de proyectos de gran envergadura.

La visión de EHISA trasciende la gestión tradicional de terminales y apunta a crear un ecosistema industrial robusto. Los directivos han enfatizado que el objetivo primordial es que los gigantes del sector no observen al país únicamente como una escala operativa o un destino turístico, sino como una plaza competitiva donde invertir, expandir capacidades y proyectar su crecimiento a largo plazo.