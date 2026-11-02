EHISA busca posicionar a Honduras como nuevo referente de la industria aeronáutica mundial

Una delegación de alto nivel integrada por representantes de EHISA y del gobierno hondureño participó en la prestigiosa convención Aviation Week’s MRO Europe 2026, celebrada en Ámsterdam. En dicho foro global, la comitiva expuso el potencial logístico y las condiciones favorables que ofrece el territorio nacional para la llegada de capitales foráneos.
El evento internacional sirvió como plataforma idónea para entablar diálogos de alto nivel con líderes y fabricantes del sector comercial y de mantenimiento aeronáutico. Durante las distintas jornadas, los delegados hondureños gestionaron acuerdos preliminares y construyeron conexiones estratégicas orientadas a catalizar la llegada de proyectos de gran envergadura.
La visión de EHISA trasciende la gestión tradicional de terminales y apunta a crear un ecosistema industrial robusto. Los directivos han enfatizado que el objetivo primordial es que los gigantes del sector no observen al país únicamente como una escala operativa o un destino turístico, sino como una plaza competitiva donde invertir, expandir capacidades y proyectar su crecimiento a largo plazo.
Con esta ofensiva diplomática y comercial en el exterior, Honduras acelera su inserción en los circuitos globales de la aviación especializada. La atracción de estas inversiones promete fortalecer la infraestructura aeroportuaria, generar empleos técnicos de alta cualificación y colocar al país a la vanguardia como un referente logístico regional.